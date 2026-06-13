Real rezygnuje z transferu pomocnika. Inny gigant wrócił do gry

Nico Paz może zostać we Włoszech na kolejny sezon. Jak podaje Alfredo Pedulla, przybycie Mourinho i Bernardo Silvy do Realu Madryt może zamknąć mu drzwi do transferu na Santiago Bernabeu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Nico Paz nie dla Realu? Może zmienić klub, ale zostać w Serie A

Nico Paz ma za sobą udany sezon w barwach Como. Młody pomocnik został nawet wybrany najlepszym młodym piłkarzem w Serie A, a swojemu klubowi pomógł w wywalczeniu historycznego awansu do Ligi Mistrzów.

Argentyńczyk trafił tam dwa lata temu na zasadzie transferu definitywnego z Realu Madryt. Hiszpański gigant zapewnił sobie jednak opcję odkupu zawodnika za niską kwotę.

Królewscy pierwotnie planowali aktywować tę klauzulę już teraz. Natomiast sytuacja uległa zmianie ze względu na wiele zmian, które obecnie są dokonywane w Realu. Do klubu dołącza trener Jose Mourinho, a lada moment do zespołu ma trafić Bernardo Silva. Przez to powrót Paza nie jest już pewny.

Como zamierza zrobić wszystko, aby zatrzymać swojego gwiazdora na debiutancki sezon w pucharach. Co więcej, sam zawodnik preferuje tę opcję. Jednocześnie do gry ponownie włączył się Inter Mediolan. Mistrzowie Włoch szukają wzmocnień i chętnie odkupią zawodnika.

Według doniesień w weekend może dojść do rozmów nt. tego transferu pomiędzy działaczami obu klubów. W sobotę ich przedstawiciele mogą spotkać się w Madrycie przy okazji meczu legend rozgrywanym na Santiago Bernabeu.

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