Dybala może odejść z Romy. To będzie jego nowy klub?

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Skomplikowały się negocjacje ws. nowego kontraktu. Dybala może odejść

Paulo Dybala ma ważny kontrakt z AS Romą tylko do końca czerwca. W ostatnich tygodniach wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby go przedłużyć. Okazało się jednak, że sytuacja nie jest taka prosta. Doświadczony napastnik przyznał w wywiadzie, że wciąż nie podjął ostatecznej decyzji.

Choć Roma w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów to rozmowy z 32-latkiem nagle utknęły w martwym punkcie.

– Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Dybala.

– Do końca miesiąca wciąż jestem zawodnikiem Romy, więc z szacunku dla klubu nie będę rozmawiał o mojej przyszłości – kontynował.

– Jednak nie podjąłem jeszcze decyzji. Nie wiem, czy coś się wydarzy, więc nie mogę mówić o czymś, co ostatecznie może nie mieć miejsca. Wszystko jest możliwe, w futbolu nigdy nic nie wiadomo – przyznał Argentynczyk.

Zapytany konkretnie o możliwy transfer do Boca Juniors, z którym Dybala jest od dawna łączony, gwiazdor nie zaprzeczył.

– Zobaczymy – odpowiedział.

Jak wynika z cytowanych wypowiedzi, przyszłość doświadczonego zawodnika wciąż nie jest jasna. Natomiast to, czy kibice będą mogli oglądać go w przyszłym sezonie na Stadio Olimpico, powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

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