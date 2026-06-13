Dybala może odejść z Romy. To będzie jego nowy klub?

Skomplikowały się negocjacje ws. nowego kontraktu. Dybala może odejść
Paulo Dybala ma ważny kontrakt z AS Romą tylko do końca czerwca. W ostatnich tygodniach wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby go przedłużyć. Okazało się jednak, że sytuacja nie jest taka prosta. Doświadczony napastnik przyznał w wywiadzie, że wciąż nie podjął ostatecznej decyzji.
Choć Roma w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów to rozmowy z 32-latkiem nagle utknęły w martwym punkcie.
– Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Dybala.
– Do końca miesiąca wciąż jestem zawodnikiem Romy, więc z szacunku dla klubu nie będę rozmawiał o mojej przyszłości – kontynował.
– Jednak nie podjąłem jeszcze decyzji. Nie wiem, czy coś się wydarzy, więc nie mogę mówić o czymś, co ostatecznie może nie mieć miejsca. Wszystko jest możliwe, w futbolu nigdy nic nie wiadomo – przyznał Argentynczyk.
Zapytany konkretnie o możliwy transfer do Boca Juniors, z którym Dybala jest od dawna łączony, gwiazdor nie zaprzeczył.
– Zobaczymy – odpowiedział.
Jak wynika z cytowanych wypowiedzi, przyszłość doświadczonego zawodnika wciąż nie jest jasna. Natomiast to, czy kibice będą mogli oglądać go w przyszłym sezonie na Stadio Olimpico, powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.
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