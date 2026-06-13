Amorim zaliczy miękkie lądowanie?! Rozmawia z gigantem Serie A

15:45, 13. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Ruben Amorim prowadzi rozmowy ws. podjęcia pracy we włoskim klubie. Jak podaje Fabrizio Romano, Portugalczyk mógłby przejąć AC Milan. W styczniu został zwolniony z Man United.

Ruben Amorim
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan prowadzi rozmowy z Rubenem Amorimem

Ruben Amorim w latach 2020-2024 osiągał świetne wyniki jako trener Sportingu CP. Z portugalskim klubem dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. W listopadzie 2024 roku zdecydował się na pierwszy duży klub, podpisując kontrakt z Man United. Przygoda na wyspach nie potoczyła się jednak po jego myśli. Wyniki były tak przeciętne, że w styczniu tego roku został zwolniony.

Amorim zainkasował gigantyczną odprawę i zrobił sobie kilka miesięcy przerwy od piłki nożnej. Niewykluczone jednak, że w nowym sezonie wróci na ławkę trenerską. Nowego trenera szuka AC Milan, który postanowił rozstać się z Maxem Allegrim po roku współpracy.

Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że 41-latek jest w kontakcie z przedstawicielami Rossonerich. Amorim to jedna z opcji dla mediolańskiego klubu. Równocześnie trwają rozmowy z Matthiasem Jaissle. Natomiast faworytem do pracy na San Siro ma być Oliver Glasner. Austriak rozstał się z Crystal Palace i również negocjuje z 20-krotnym mistrzem Włoch. Mimo dłuższych rozmów porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Wygląda więc na to, że wyścig o posadę trenera Milanu wciąż jest otwarty.

Amorim pracował w Man United od listopada 2024 do stycznia 2026 roku. Łącznie prowadził zespół w 63 meczach, a jego bilans to 25 zwycięstw, 15 remisów i 23 porażki. Średnio zdobywał jedynie 1,43 punktu na mecz.

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