Jedenastka 13. kolejki Serie A. Oni zasłużyli na wyróżnienie

Serie A wielkimi krokami zbliża się do połowy sezonu 2025/2026. Za nami 13. kolejka, w której nie brakowało emocji. Oglądaliśmy m.in. kontrowersje w hicie Milan - Lazio czy sensacyjne zwycięstwo Cremonese z Bologną. Goal.pl wybrał jedenastkę kolejki w Serie A.

Podsumowanie 13. kolejki Serie A – Milan wskoczył na fotel lidera

Serie A, czyli jedna z pięciu najlepszych lig w Europie jak co tydzień dostarczyła kibicom wielu wrażeń. Nie brakowało bramek, czerwonych kartek, kontrowersji, a przede wszystkim emocji. W ramach 13. kolejki fani na Półwyspie Apenińskim mogli oglądać nie jeden, a dwa hity kolejki. W sobotę Milan podejmował u siebie Lazio, wygrywając (1:0), z kolei w niedzielę Roma przegrała na Olimpico z Napoli (0:1).

Zostając przez chwilę przy meczach w Mediolanie i Rzymie, zwycięstwo Rossonerich oraz porażka Giallorossich sprawiły, że nastąpiła zmiana na fotelu lidera. Aktualnie z dorobkiem 28 punktów na 1. miejscu plasuje się Milan, a tuż za nimi jest Napoli. Roma, czyli dotychczasowy lider spadła na 4. miejsce, tracąc do drużyn przed sobą jeden punkt. Na 3. miejsce wskoczył za to Inter Mediolan.

Największe kontrowersje miały miejsce na San Siro. W doliczonym czasie gry Lazio domagało się rzutu karnego, sugerując zagranie ręką Strahinji Pavlovicia. Sędzia po analizie VAR nie podyktował jedenastki. Co więcej, powinien wskazać na rzut rożny, a przyznał piłkę Milanowi. Jeszcze przed podejściem do monitora wyrzucił z boiska Maxa Allegriego za zbyt impulsywne protesty przy linii.

Emocji nie brakowało również w meczu Lecce – Torino, gdzie gospodarze wygrali (2:1). Spotkanie mogło zakończyć się remisem, ponieważ turyńczycy otrzymali rzut karny w doliczonym czasie gry. Jedenastkę wybronił jednak Wladimiro Falcone, zostając bohaterem meczu.

Bez zwycięstwa w tym sezonie Serie A pozostaje wciąż Fiorentina. Viola przegrała z Atalantą (0:2) i przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do trzynastu. Po 13. kolejkach mają zaledwie 6 punktów i zajmują przedostatnie 19. miejsce w tabeli.

Wyniki spotkań 13. kolejki Serie A:

Como 2:0 Sassuolo

Genoa 2:1 Hellas Werona

Parma 0:2 Udinese

Juventus 2:1 Cagliari

Milan 1:0 Lazio

Lecce 2:1 Torino

Pisa 0:2 Inter

Atalanta 2:0 Fiorentina

Roma 0:1 Napoli

Bologna 1:3 Cremonese

Jedenastka 13. kolejki Serie A

Wybór bramkarza do jedenastki 13. kolejki Serie A nie mógł być inny. Wladimiro Falcone, czyli bohater Lecce, który zapewnił drużynie komplet punktów w doliczonym czasie gry. Włoch obronił jedenastkę, wykonywaną przez Kristjana Asllaniego. Łącznie zanotował pięć udanych interwencji, utrzymując współczynnik powstrzymanych goli na poziomie 0,88.

Trzech środkowych obrońców, którzy trafili do jedenastki kolejki to Leo Ostigard, Fikayo Tomori i Odilon Kossounou. Pierwszy z nich, czyli Ostigard miał duży udział w zwycięstwie Genoi z Hellasem (2:1). Norweg był niezwykle skuteczny w obronie, notując dwa udane wślizgi, dziesięć wybić, trzy zablokowane strzały i jeden odbiór. Do tego świetnie rozprowadzał piłkę, utrzymując celność podań na poziomie 95%. Obok niego znalazł się Fikayo Tomori, czyli stoper Milanu. Anglik podłączył się do akcji ofensywnej, notując asystę przy golu Rafaela Leao. Ponadto świetnie bronił w polu karnym, cztery razy zaliczył udany wślizg, pięciokrotnie wybił piłkę i wygrał siedem z dziesięciu pojedynków o piłkę. Był aktywny nie tylko z tyłu, ale również z przodu, próbując szczęścia w polu karnym rywali, ale jego strzał okazał się niecelny. Tercet stoperów uzupełnił Odilon Kossounou, czyli gracz Atalanty, który zdobył piękną bramkę zza pola karnego, otwierającą wynik meczu. Iworyjczyk był aktywny w ataku, czego dowodem jest łączna liczba trzech strzałów i jedno kluczowe podanie. Dobrze wywiązał się także z zadań defensywnych, pomagając zachować La Dei czyste konto.

Wahadła w drużynie tygodnia stworzyli Marco Palestra i Alberto Moreno. Co prawda Włoch i Cagliari doznali porażki, ale 20-latek pokazał się z naprawdę bardzo dobrej strony. Obrońca wykorzystał błąd rywala i wpadł w pole karne, zgrywając piłkę do Esposito, który wykończył akcję. Imponował dokładnością podań i skutecznymi odbiorami, bez dwóch zdań zanotował bardzo udany występ. Po drugiej stronie boiska w jedenastce znalazł się Moreno z Como. Hiszpan zdobył bramkę po tym, jak zaskoczył przeciwników wbiegnięciem w pole karne. Po dośrodkowaniu Paza celnie główkował i pokonał bramkarza. Zdecydowanie był aktywny w ataku, oddając aż trzy strzały, ale nie zapominał o zadaniach w obronie, gdzie cztery razy udanie wybijał piłkę i zaliczył dwa odbiory.

W środku pola świetny występ zaliczył Manuel Locatelli, a także Medon Berisha. Pomocnik Juventusu był obecny dosłownie wszędzie od ataku po obronę. W defensywie czyścił niemal wszystko, a z przodu odpowiadał za konstruowanie ataków Starej Damy. Z kolei Albańczyk zaliczył dwie asysty w zwycięskim meczu z Genoą, dokładając do tego dwa strzały kilka kluczowych podań.

Na dziesiątce ustawiliśmy Kenana Yildiza, czyli kolejnego piłkarza Juventusu. Turek był kluczem do zwycięstwa w starciu z Cagliari, zdobywając dwa gole. Warto dodać, że miał stuprocentową skuteczność strzałów, a do tego rzadko popełniał błędy, jeśli chodzi o podania. Obok niego w jedenastce znalazł się Nico Paz. Był to kolejny świetny występ Argentyńczyka, bowiem oprócz asysty imponował panowaniem nad piłką i ciągiem na bramkę. Oddał aż cztery celne strzały na sześć prób i mocno pracował w odbiorach piłki.

Dziewiątka w jedenastce 13. kolejki Serie A to Lautaro Martinez. Kapitan i napastnik Interu Mediolan poprowadził Nerazzurrich do zwycięstwa, strzelając dwie bramki. Był blisko hat-tricka, ale jedno uderzenie zatrzymało się na poprzeczce.

Jedenastka 13. kolejki Serie A (1-3-4-2-1):

Falcone – Ostigard, Tomori, Kossounou – Palestra, Berisha, Locatelli, Moreno – Yildiz, Paz – Lautaro