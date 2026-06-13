Inter może sprzedać pomocnika. Szykuje się oferta z Premier League

16:36, 13. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Sky Sport Italia

Davide Frattesi znalazł się na celowniku znanego zespołu z Premier League. Jak donosi serwis Sky Sport Italia, przedstawiciele angielskiego klubu przygotowują już pierwszą ofertę.

Crisitan Chivu
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Crisitan Chivu

Szykuje się transfer Frattesiego do Anglii?

Davide Frattesi trafił do Interu Mediolan w 2023 roku z Sassuolo. Jego obecna umowa z mistrzami Włoch obowiązuje do 2028 roku. Ostatnio jednak stracił na znaczeniu w zespole prowadzonym przez Cristiana Chivu. Pomocnik bardzo rzadko pojawiał się w wyjściowym składzie w minionych rozgrywkach.

Podczas całego sezonu pomocnik zaliczył zaledwie trzy asysty w trzydziestu trzech oficjalnych meczach i uzbierał łącznie niewiele ponad 1100 minut. W związku z tym Nerazzurri są otwarci na sprzedaż 26-letniego zawodnika. Sytuację tę może wykorzystać Nottingham Forest.

Według doniesień przedstawiciele angielskiej drużyny spotkali się już z agentem piłkarza oraz dyrektorem sportowym Interu. Po rozmowach klub z Premier League jest gotowy zapłacić 25 milionów euro + bonusy. Jest to propozycja bliska oczekiwań Interu, który za Frattesiego chce 30 milionów euro.

Taki ruch pozwoliłby zawodnikowi na regularne występy. Rozmowy mogą zostać sfinalizowane w ciągu najbliższych tygodni. Z kolei dla Interu sprzedaż zawodnika oznaczałaby spory zastrzyk gotówki na letnie wzmocnienia.

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