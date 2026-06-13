Juventus w letnim okienku transferowym może pozbyć się Joao Mario. Po niechcianego piłkarza może sięgnąć odwieczny rywal Starej Damy. A chodzi o Fiorentinę - przekazuje serwis Goal.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Fiorentina zainteresowana Joao Mario

Juventus przedrukiem zapłacił 12 milionów za transfer Joao Mario z FC Porto. Ten ruch okazał się kompletnym niewypałem i Stara Dama już przestała wiązać przyszłość defensora. Chętnego może długo nie szukać, ponieważ ich odwieczny rywal może sięgnąć po Portugalczyk. Serwis Goal.com zdradza, że 26-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Fiorentiny.

Viola zamierza odbudować kadrę i szuka opcji na transfery w Serie A. Joao Mario jest jednym z kandydatów. Portugalczyk drugą część minionego sezonu spędził w Bologni, gdzie delikatnie się odbudował. W tym momencie klub z Florencji jedynie interesuje się Portugalczykiem. Ale lada moment 26-latek może zastąpić Dodo, który wkrótce ma zmienić barwy klubowe.

Temat Joao Mario będzie grzany. Zapewne znów będzie gorąco na kibicowskiej linii Florencja – Turyn. W przeszłości dochodziło do sporych zamieszek, kiedy zawodnicy przechodzili z jednego zespołu do drugiego. Tak było m.in. w momencie przenosin Roberto Baggio z Fiorentiny do Juventusu. Nienawiść między fanami obu drużyn jest bowiem ogromna.

Dotychczas Joao Mario rozegrał 20 spotkań na boiskach Serie A. Portugalski defensor zdołał strzelić jednego gola. A udało mu się wpisać na listę strzelców w koszulce Bologni.