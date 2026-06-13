Juventus pozbędzie się balastu? Odwieczny rywal może wyciągnąć dłoń

20:31, 13. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.com

Juventus w letnim okienku transferowym może pozbyć się Joao Mario. Po niechcianego piłkarza może sięgnąć odwieczny rywal Starej Damy. A chodzi o Fiorentinę - przekazuje serwis Goal.com.

Piłkarze Juventusu
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Fiorentina zainteresowana Joao Mario

Juventus przedrukiem zapłacił 12 milionów za transfer Joao Mario z FC Porto. Ten ruch okazał się kompletnym niewypałem i Stara Dama już przestała wiązać przyszłość defensora. Chętnego może długo nie szukać, ponieważ ich odwieczny rywal może sięgnąć po Portugalczyk. Serwis Goal.com zdradza, że 26-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Fiorentiny.

Viola zamierza odbudować kadrę i szuka opcji na transfery w Serie A. Joao Mario jest jednym z kandydatów. Portugalczyk drugą część minionego sezonu spędził w Bologni, gdzie delikatnie się odbudował. W tym momencie klub z Florencji jedynie interesuje się Portugalczykiem. Ale lada moment 26-latek może zastąpić Dodo, który wkrótce ma zmienić barwy klubowe.

Temat Joao Mario będzie grzany. Zapewne znów będzie gorąco na kibicowskiej linii Florencja – Turyn. W przeszłości dochodziło do sporych zamieszek, kiedy zawodnicy przechodzili z jednego zespołu do drugiego. Tak było m.in. w momencie przenosin Roberto Baggio z Fiorentiny do Juventusu. Nienawiść między fanami obu drużyn jest bowiem ogromna.

Dotychczas Joao Mario rozegrał 20 spotkań na boiskach Serie A. Portugalski defensor zdołał strzelić jednego gola. A udało mu się wpisać na listę strzelców w koszulce Bologni.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości