Inter chce reprezentanta Czech. Postawiono konkretny warunek

Lukas Hornicek znalazł się w kręgu zainteresowań Interu Mediolan. Według portugalskiego dziennika "O Jogo" włoski klub wraca do tematu transferu młodego bramkarza, ale jego pozyskanie nie będzie łatwe.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter musi liczyć się z dużym wydatkiem

Lukas Hornicek jest jednym z najbardziej cenionych młodych bramkarzy w Portugalii. 23-letni reprezentant Czech występuje obecnie w Bradze i od dłuższego czasu przyciąga uwagę skautów czołowych europejskich klubów.

Według informacji „O Jogo” Inter już wcześniej próbował podjąć działania w sprawie transferu zawodnika. Pierwsze podejście nie przyniosło jednak efektu, dlatego Mediolańczycy rozważają ponowne rozpoczęcie rozmów.

Problemem może okazać się cena. Braga nie zamierza negocjować i oczekuje aktywowania klauzuli wykupu zapisanej w kontrakcie. Jej wartość wynosi 30 milionów euro.

Inter nie jest jedynym zainteresowanym. Źródło podaje, że sytuację czeskiego bramkarza monitoruje również kilka klubów z czołówki Premier League. Angielskie zespoły mogą mieć przewagę finansową i bez większych problemów spełnić wymagania portugalskiego klubu.

Hornicek jest obecnie związany z Bragą umową obowiązującą do 2028 roku. Władze klubu traktują go jako ważny element projektu i pracują nad przedłużeniem współpracy. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że w przypadku wpłacenia pełnej kwoty odstępnego zatrzymanie zawodnika może okazać się niemożliwe.

Dodatkowo wartość bramkarza wzrosła po powołaniu do reprezentacji Czech na mistrzostwa świata. Choć podczas pierwszego meczu turnieju przeciwko Korei Południowej pozostał rezerwowym, obecność na mundialu jeszcze bardziej zwiększyła zainteresowanie jego osobą.