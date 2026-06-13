Arsenal może wykorzystać trudną sytuację finansową AS Romy. Na celowniku mistrzów Premier League znalazł się Manu Kone. Na przyjście francuskiego pomocnika trzeba wydać 40 milionów euro - donosi "L'Equipe".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Manu Kone łączony z Arsenalem. Trzeba zapłacić 40 milionów euro

Arsenal w letnim okienku transferowym zamierza dokonać drobnych korekt w składzie. Mikel Arteta miał w zeszłym sezonie drobne kłopoty w środku pola, więc klub rozgląda się za opcjami. Jak się okazuje, jeden z ich tropów prowadzi do Serie A. Dziennik „L’Equipe” zdradził, że w kręgu zainteresowań mistrzów Premier League znalazł się Manu Kone z AS Romy.

Francuska prasa zdradza, że Arsenal ma na uwadze trudną sytuacją finansową włoskiego klubu. Giallorossi są zmuszeni do sprzedaży zawodników, aby nie naruszyć zasad Fair Play. Przyszłość Manu Kone w stolicy Włoch stoi zatem pod dużym znakiem zapytania, a Kanonierzy mogą wykorzystać sytuację. Londyńczycy jednak będą musieli wyłożyć na ten transfer aż 40 milionów euro.

Arsenal jednak nie jest osamotniony w wyścigu po Manu Kone. Francuski pomocnik wzbudza również zainteresowanie Interu Mediolan. Kanonierzy jednak są w lepszej sytuacji, ponieważ stale obserwują sytuację gracza Giallorossich. Mistrzowie Włoch wielokrotnie robili podchody, ale temat transfer szybko ucichał.

Manu Kone w zeszłym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce AS Romy. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.