Nie Julian Alvarez? Barcelona analizuje inny głośny ruch na rynku

FC Barcelona analizuje możliwość sprowadzenia jednego z napastników Juventusu. Sport.es ujawnia, jakie warunki finansowe postawił zawodnik czołowej ekipie z La Liga.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona dostała konkretny sygnał. Teraz ruch należy do niej

FC Barcelona otrzymała szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego transferu Dusana Vlahovicia. Jak informuje Sport.es, klub z Camp Nou zna już oczekiwania serbskiego napastnika i może rozważyć podjęcie konkretnych działań w przypadku zmian w kadrze ofensywnej przed nowym sezonem.

Według informacji hiszpańskiego serwisu Vlahović oczekuje podpisania dwuletniej umowy. Napastnik miał również przedstawić swoje wymagania finansowe, które zakładają wynagrodzenie na poziomie mniej więcej ośmiu milionów euro za sezon. Część tej kwoty mogłaby zostać zawarta w systemie bonusów uzależnionych od wyników sportowych i indywidualnych osiągnięć zawodnika.

Sport.es zaznacza, że podobne warunki zostały wcześniej przedstawione Juventusowi. Turyńczycy chcieliby zatrzymać swojego napastnika, jednak ich propozycja jest wyraźnie niższa. Włoski klub ma być obecnie gotowy zaoferować zawodnikowi kontrakt gwarantujący około pięć milionów euro rocznie. Różnice między stronami sprawiają, że przyszłość Serba pozostaje niepewna.

Mimo pojawiających się spekulacji, hiszpański portal podkreśla, że priorytetem Barcelony wciąż pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk jest obecnie postrzegany jako główny kandydat do wzmocnienia ataku drużyny Hansiego Flicka.

Nie można jednak wykluczyć zwrotu akcji. Według źródła Barcelona może znacząco zwiększyć zainteresowanie Vlahoviciem, jeśli z klubu odejdzie Ferran Torres. Hiszpański skrzydłowy znajduje się na radarze Paris Saint-Germain, a jego ewentualny transfer mógłby otworzyć drogę do pozyskania nowego napastnika.