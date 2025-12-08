Jakub Piotrowski zdobył swoją premierową bramkę w Serie A. Reprezentant Polski popisał się efektownym trafieniem, jednak Udinese nie poradziło sobie z Genoą.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski (Udinese Calcio - Genoa CFC)

Piotrowski po raz pierwszy. Bramkarz bez szans

Polski dzień w Serie A rozpoczął się od gola Adriana Benedyczaka. Napastnik Parmy wykorzystał rzut karny i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie. W drugim poniedziałkowym meczu 14. kolejki doszło do starcia Udinese – Genoa. Gospodarzy wyjątkowo poprowadził polski trener, Przemysław Małecki.

W wyjściowej jedenastce Friulanich pojawi się Jakub Piotrowski, natomiast Adam Buksa rozpoczął ten pojedynek na ławce rezerwowych. W 65. minucie Rui Modesto dograł do 28-letniego pomocnika, a ten strzałem bez przyjęcia pokonał Nicole Lealeo i doprowadził do wyrównania. Golkiper gości nie miał większych szans na udaną paradę – uderzenie reprezentanta Biało-Czerwonych było bezbłędne.

To jest polski dzień w Serie A 🇮🇹! Jakub Piotrowski trafił do siatki Genoi ⚽🔥



Niestety, Udinese prowadzone dziś przez Przemysława Małeckiego uległo gościom z Genui 1:2. Brawo, Kuba, za gola 👏 i głowy do góry, Panowie! 💪 #włoskarobota pic.twitter.com/il9sJspYt2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 8, 2025

Ostatecznie trafienie Piotrowskiego nie zdało się na wiele. W 83. minucie Brooke Norton-Cuffy zaskoczył Madukę Okoye i zapewnił Genoi zwycięstwo 2:1. Udinese z dorobkiem 18 punktów plasuje się na 11. lokacie, natomiast Rossoblu wywalczyli 14 oczek i zajmują 15. miejsce.