Piotrowski po raz pierwszy. Bramkarz bez szans
Polski dzień w Serie A rozpoczął się od gola Adriana Benedyczaka. Napastnik Parmy wykorzystał rzut karny i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie. W drugim poniedziałkowym meczu 14. kolejki doszło do starcia Udinese – Genoa. Gospodarzy wyjątkowo poprowadził polski trener, Przemysław Małecki.
W wyjściowej jedenastce Friulanich pojawi się Jakub Piotrowski, natomiast Adam Buksa rozpoczął ten pojedynek na ławce rezerwowych. W 65. minucie Rui Modesto dograł do 28-letniego pomocnika, a ten strzałem bez przyjęcia pokonał Nicole Lealeo i doprowadził do wyrównania. Golkiper gości nie miał większych szans na udaną paradę – uderzenie reprezentanta Biało-Czerwonych było bezbłędne.
Ostatecznie trafienie Piotrowskiego nie zdało się na wiele. W 83. minucie Brooke Norton-Cuffy zaskoczył Madukę Okoye i zapewnił Genoi zwycięstwo 2:1. Udinese z dorobkiem 18 punktów plasuje się na 11. lokacie, natomiast Rossoblu wywalczyli 14 oczek i zajmują 15. miejsce.