Barcelona mistrzem Hiszpanii. Wzruszające słowa Hansiego Flicka

FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt (2:0). - Nigdy nie zapomnę tej chwili. To był trudny dzień - przyznał Hansi Flick, cytowany przez "Mundo Deportivo”.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Emocjonalny wieczór Hansiego Flicka. Barcelona znów najlepsza w Hiszpanii

FC Barcelona po raz drugi z rzędu sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Katalończycy przypieczętowali tytuł w wielkim stylu, pokonując Real Madryt (2:0) w El Clasico rozegranym na Spotify Camp Nou w ramach 35. kolejki La Liga. Bohaterami gospodarzy zostali Marcus Rashford oraz Ferran Torres, którzy zdobyli bramki. Na murawie pojawił się także Robert Lewandowski. Polski napastnik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i zameldował się na boisku w 77. minucie.

Niedzielny wieczór, który dla fanów Dumy Katalonii stał się początkiem wielkiego świętowania, miał jednak również niezwykle emocjonalny wymiar dla trenera Hansiego Flicka. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kataloński klub poinformował, że nad ranem zmarł ojciec niemieckiego szkoleniowca. Flick zdecydował się pozostać z drużyną i poprowadzić Barcelonę w jednym z najważniejszych spotkań sezonu.

– Nigdy nie zapomnę tej chwili. To był trudny dzień, mój ojciec zmarł, ale tutaj drużyna była fantastyczna i jestem zachwycony. Dali z siebie wszystko. Jestem bardzo dumny z moich zawodników – powiedział Flick, którego cytuje „Mundo Deportivo”. Niemiec podkreślał również, że zwycięstwo nad Królewskimi w El Clasico smakuje wyjątkowo.

– To ekscytujące, być z kibicami, w El Clasico, pokonać Real Madryt. To imponujące. Nie było łatwo. Wszyscy myśleli, że możemy wygrać, ale Real to świetna drużyna. Graliśmy i broniliśmy dobrze – zaznaczył Flick.

W poniedziałek ulicami Barcelony przejedzie tradycyjna parada autobusem z odkrytym dachem, podczas której piłkarze wspólnie z kibicami będą świętować zdobycie mistrzostwa La Liga oraz triumf w Superpucharze kraju. Do końca sezonu mistrzowie Hiszpanii rozegrają jeszcze trzy spotkania. Drużyna z Katalonii zmierzy się kolejno z Deportivo Alaves, Realem Betis oraz Valencią.