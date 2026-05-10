Co za gol Rashforda! Barcelona mistrzem Hiszpanii [WIDEO]

Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo dzięki wygranej w El Clasico
Niedzielne El Clasico było emocjonujące nie tylko ze względu na legendarną rywalizację, ale atmosferę podkręcał też fakt, że w tym meczu Barcelona mogła przypieczętować mistrzostwo Hiszpanii. Do tego potrzebowała co najmniej remisu. Z Realem Madryt od pierwszej minuty nie zagrał jednak Robert Lewandowski. Polak pojawił się na boisku dopiero w 77. minucie.
Od początku spotkania było jednak widać przewagę Blaugrany. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9. minucie za sprawą fenomenalnej bramki Marcusa Rashforda z rzutu wolnego.
Zaledwie kilka minut później Duma Katalonii podwyższyła wynik na 2:0. Po fenomenalnej akcji gola zdobył Ferran Torres, a asystę zanotował Dani Olmo.
Dzięki temu zwycięstwu Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo, choć do końca sezonu pozostały jeszcze 3 kolejki. To drugi tytuł z rzędu i 29 w historii klubu.
Zespół Hansiego Flicka nie będzie miał jednak dużo czasu na świętowanie, ponieważ następny mecz zagra już w środę 13 maja na wyjeździe z Alaves. Z kolei Los Blancos zagrają w kolejny dzień z Realem Oviedo.
