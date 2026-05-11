Wiadomo, kiedy Real Madryt ogłosi zatrudnienie Jose Mourinho

Real Madryt zdecydował się na zatrudnienie Jose Mourinho. Jak podaje serwis Cope, oficjalna informacja ukaże się od razu po zakończeniu sezonu. Yagiz Sabuncuoglu dodał, że Benfica zatwierdziła odejście portugalskiego trenera.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt ogłosi powrót Mourinho od razu po sezonie

Real Madryt oficjalnie kończy sezon bez żadnego trofeum. W niedzielę (10 maja) w El Clasico przegrali z FC Barceloną (0:2), przez co kwestia tytułu została rozstrzygnięta. Jest to druga z rzędu kampania, która kończy się bez zdobycia ważnego pucharu. Efektem słabych wyników ma być zmiana trenera. Pracę straci Alvaro Arbeloa, a jego następcą ma zostać Jose Mourinho.

Powrót portugalskiego szkoleniowca wydaje się przesądzony. Co więcej, hiszpańskie media podały nawet datę, kiedy ma pojawić się oficjalna informacja. Według serwisu COPE ogłoszenie nowego trenera nastąpi bezpośrednio po zakończeniu sezonu. Przypomnijmy, że La Liga zaplanowała ostatnią kolejkę na niedzielę (24 maja).

Informacje z Hiszpanii łączą się z doniesieniami, jakie przekazał Yagiz Sabuncuoglu. Turecki dziennikarz poinformował, że Benfica zatwierdziła odejście Mourinho po 17. dniu maja, kiedy dobiega końca sezon w lidze portugalskiej. Kwota wykupienia kontraktu ma wynieść 6 mln euro i po opłacie Real Madryt będzie mógł bez problemów związać się z 63-latkiem nową umową.

Jeśli rzeczywiście Mourinho wróci do Madrytu, będzie to dla niego druga kadencja w klubie. Wcześniej pracował z Los Blancos w latach 2010-2013. Wygrał wtedy mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.