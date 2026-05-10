Atalanta Bergamo pokonała AC Milan

Niedzielne zmagania w ramach 36. kolejki rozgrywek Serie A kończyły się derbami Lombardii. A w nich AC Milan przed własną publicznością podejmował Atalantę Bergamo. Rossoneri zaliczają ogromny dołek formy. Jeszcze nie tak dawno drużyna Massimiliano Allegriego walczyło o mistrzostwo Włoch, a dziś martwią się o awans do Ligi Mistrzów. Teraz mieli doskonałą okazję, aby wrócić do dobrej gry, ponieważ mierzyli się z zespołem, który w zasadzie już zakończył sezon.

Rywalizacja na San Siro od pierwszych minut układała się pod dyktando Atalanty Bergamo. Drużyna Raffaele Palaldino już w 7. minucie objęła prowadzenie za sprawą Edersona. W kolejnych minutach uwidaczniała się jeszcze bardziej przewaga La Dei, która na przerwę schodziła z dwubramkową przewagą, ponieważ do siatki trafił po pół godzinie gry Davide Zappacosta.

Po przerwie AC Milan nie był odmieniony. Gospodarze grali fatalnie i w 52. minucie zostali skarceni po raz trzeci, kiedy na listę strzelców wpisał się Giacomo Raspadori. W samej końcówce przebudzili się Rossoneri. Najpierw do siatki trafił Strahinja Pavlović, a w doliczonym czasie gry kontaktowego gola strzelił z rzutu karnego Christopher Nkunku. Gospdoarzom jednak zabrakło czasu i trzy punkty ostatecznie pojechały do Bergamo.

AC Milan w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Genoą. Atalanta Bergamo natomiast zmierzy się u siebie z Bologną.

AC Milan – Atalanta Bergamo 2:3

Pavlović (88′), Nkunku (90+3′) – Ederson (7′), Zappacosta (29′), Raspadori (52′)