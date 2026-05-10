Milan za późno się obudził. Atalanta triumfuje w derbach

22:46, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Eleven Sports

AC Milan w niedzielnym hicie Serie A mierzył się z Atalantą Bergamo. Derby Lombardii zakończyły się zwycięstwem drużyny Raffaele Palladino 3:2.

Piłkarze Atalanty Bergamo
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty Bergamo

Atalanta Bergamo pokonała AC Milan

Niedzielne zmagania w ramach 36. kolejki rozgrywek Serie A kończyły się derbami Lombardii. A w nich AC Milan przed własną publicznością podejmował Atalantę Bergamo. Rossoneri zaliczają ogromny dołek formy. Jeszcze nie tak dawno drużyna Massimiliano Allegriego walczyło o mistrzostwo Włoch, a dziś martwią się o awans do Ligi Mistrzów. Teraz mieli doskonałą okazję, aby wrócić do dobrej gry, ponieważ mierzyli się z zespołem, który w zasadzie już zakończył sezon.

Rywalizacja na San Siro od pierwszych minut układała się pod dyktando Atalanty Bergamo. Drużyna Raffaele Palaldino już w 7. minucie objęła prowadzenie za sprawą Edersona. W kolejnych minutach uwidaczniała się jeszcze bardziej przewaga La Dei, która na przerwę schodziła z dwubramkową przewagą, ponieważ do siatki trafił po pół godzinie gry Davide Zappacosta.

Po przerwie AC Milan nie był odmieniony. Gospodarze grali fatalnie i w 52. minucie zostali skarceni po raz trzeci, kiedy na listę strzelców wpisał się Giacomo Raspadori. W samej końcówce przebudzili się Rossoneri. Najpierw do siatki trafił Strahinja Pavlović, a w doliczonym czasie gry kontaktowego gola strzelił z rzutu karnego Christopher Nkunku. Gospdoarzom jednak zabrakło czasu i trzy punkty ostatecznie pojechały do Bergamo.

AC Milan w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Genoą. Atalanta Bergamo natomiast zmierzy się u siebie z Bologną.

AC Milan – Atalanta Bergamo 2:3

Pavlović (88′), Nkunku (90+3′) – Ederson (7′), Zappacosta (29′), Raspadori (52′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości