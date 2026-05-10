Juventus może latem pozbyć się zbędnego piłkarza. Lois Openda łączony jest z przeprowadzką do Premier League. A chodzi o Leeds United i Coventry City, które w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem - przekazuje "Football Insider".

Juventus latem chce uporządkować kadrę, pozbywając się niepotrzebnych zawodników. W tym gronie znajduje się Lois Openda, który okazał się wielkim transferowym niewypałem. Tymczasem serwis „Football Insider” zdradza, że angielskie kluby mogą wyciągnąć pomocną dłoń do Belga. Napastnik znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Leeds United oraz Coventry City.

Przyszłość Loisa Opendy może być pisana zatem na boiskach Premier League. Leeds United, po ostatniej porażce West Hamu United, zapewniło już sobie utrzymanie, a Coventry City w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem. Tymczasem wspomniane źródło dodaje, że belgijski snajper jest na ten moment bliżej przeprowadzki na Elland Road.

Juventus z pewnością chciałby definitywnie rozstać się z Loisem Opendą. Obecnie nie wiemy, jaki transfer biorą pod uwagę angielskie kluby. Bardzo możliwe, że na stole Starej Damy pojawi się oferta wypożyczenia. Turyńczycy zbierają fundusze na przyszłe wzmocnienia, więc taka propozycja nie byłaby dla nich satysfakcjonująca.

Lois Openda w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Juventusu. Statystyki napastnika mówią wszystko. Udało mu się tylko dwukrotnie wpisać na listę strzelców.