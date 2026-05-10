Mbappe musi oglądać się za siebie. Trwa walka o tytuł króla strzelców La Liga
Chociaż Kylian Mbappe otrzymał zielone światło od klubowych lekarzy na wysęp w El Clasico, to ostatecznie nie znalazł się w kadrze na starcie Realu Madryt z Barceloną. Potężnie osłabieni Królewscy nie byli w stanie przeciwstawić się Dumie Katalonii i przegrali hitowe spotkanie na Camp Nou.
Francuz stracił okazję na powiększenie swojego dorobku bramkowego w La Liga. Absencję gwiazdy Los Blancos wykorzystał Vedat Muriqi, a więc największy rywal w walce o koronę króla strzelców. Reprezentant Kosowa popisał się trafieniem w starciu z Villarrealem. Dzięki skuteczności 32-latka Mallorca zremisowała 1:1 z ekipą Marcelino.
Po niedzielnym meczu z Żółtą Łodzią Podwodną Muriqi ma na koncie 22 gole w lidze. To oznacza, że do liderującego Mbappe traci już tylko dwie bramki. Do końca zmagań w La Liga pozostały już tylko trzy kolejki. Real zmierzy się z Oviedo, Sevillą i Athletikiem Bilbao, natomiast Mallorca zagra z Getafe, Levante i Oviedo.
La Liga – klasyfikacja najlepszych strzelców:
- Kylian Mbappe – 24 gole
- Vedat Muriqi – 22
- Ante Budimir – 17
- Lamine Yamal – 16
- Ferran Torres – 16
- Vinicius Junior – 15
- Mikel Oyarzabal – 15
- Borja Iglesias – 14
- Robert Lewandowski – 13
- Toni Martinez – 12