Kylian Mbappe nie wystąpił w El Clasico. Gwiazdor Realu Madryt prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców La Liga, ale jego przewaga maleje. Największy rywal trafił do siatki.

Mbappe musi oglądać się za siebie. Trwa walka o tytuł króla strzelców La Liga

Chociaż Kylian Mbappe otrzymał zielone światło od klubowych lekarzy na wysęp w El Clasico, to ostatecznie nie znalazł się w kadrze na starcie Realu Madryt z Barceloną. Potężnie osłabieni Królewscy nie byli w stanie przeciwstawić się Dumie Katalonii i przegrali hitowe spotkanie na Camp Nou.

Francuz stracił okazję na powiększenie swojego dorobku bramkowego w La Liga. Absencję gwiazdy Los Blancos wykorzystał Vedat Muriqi, a więc największy rywal w walce o koronę króla strzelców. Reprezentant Kosowa popisał się trafieniem w starciu z Villarrealem. Dzięki skuteczności 32-latka Mallorca zremisowała 1:1 z ekipą Marcelino.

Po niedzielnym meczu z Żółtą Łodzią Podwodną Muriqi ma na koncie 22 gole w lidze. To oznacza, że do liderującego Mbappe traci już tylko dwie bramki. Do końca zmagań w La Liga pozostały już tylko trzy kolejki. Real zmierzy się z Oviedo, Sevillą i Athletikiem Bilbao, natomiast Mallorca zagra z Getafe, Levante i Oviedo.

