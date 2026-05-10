Inter Mediolan i Manchester United mogą stoczyć walkę o transfer. Nerazzurri dołączyli do wyścigu o Ziona Suzukiego z Parmy Calcio - przekazuje Nicolo Schira.

Inter Mediolan będzie chciał latem pozyskać nowego bramkarza. Ostatnio jednak dowiedzieliśmy się, że klub może zrezygnować z pozyskania Guglielmo Vicario. Jak się teraz okazuje, Nerazzurri włączyli się do wyścigu o innego golkipera. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że na radarze świeżo upieczonych mistrzów Serie A znalazł się Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Władze Interu Mediolan jednak będą musiały stoczyć trudną walkę o Japończyka. Golkiper Crociatich jest łączony także z Manchesterem United. Na ten moment dla zawodnika lepszym kierunkiem byłoby Stadio Giuseppe Meazza. W drużynie Nerazzurrich miałby w zasadzie pewny plac, a w ekipie Michaela Carricka rywalizowałby o miejsce w podstawowym składzie z Senne Lammensem.

Zion Suzuki stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Japonii w zasadzie od dawna jest łączony z wielkimi klubami. Bramkarz Parmy Calcio ma ogromny potencjał, ale nie potrafi jeszcze w pełni ustabilizować formy. Na dodatek często zdarzają mu się drobne urazy, które też mają wpływ na ciągłość dobrej dyspozycji.

W trwającej kampanii Zion Suzuki rozegrał 21 spotkań między słupkami Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.