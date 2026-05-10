Inter rzuca wyzwanie Manchesterowi United. Chodzi o transfer

20:49, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Inter Mediolan i Manchester United mogą stoczyć walkę o transfer. Nerazzurri dołączyli do wyścigu o Ziona Suzukiego z Parmy Calcio - przekazuje Nicolo Schira.

Piłkarze Interu Mediolan
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Zion Suzuki także na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan będzie chciał latem pozyskać nowego bramkarza. Ostatnio jednak dowiedzieliśmy się, że klub może zrezygnować z pozyskania Guglielmo Vicario. Jak się teraz okazuje, Nerazzurri włączyli się do wyścigu o innego golkipera. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że na radarze świeżo upieczonych mistrzów Serie A znalazł się Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Władze Interu Mediolan jednak będą musiały stoczyć trudną walkę o Japończyka. Golkiper Crociatich jest łączony także z Manchesterem United. Na ten moment dla zawodnika lepszym kierunkiem byłoby Stadio Giuseppe Meazza. W drużynie Nerazzurrich miałby w zasadzie pewny plac, a w ekipie Michaela Carricka rywalizowałby o miejsce w podstawowym składzie z Senne Lammensem.

Zion Suzuki stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Japonii w zasadzie od dawna jest łączony z wielkimi klubami. Bramkarz Parmy Calcio ma ogromny potencjał, ale nie potrafi jeszcze w pełni ustabilizować formy. Na dodatek często zdarzają mu się drobne urazy, które też mają wpływ na ciągłość dobrej dyspozycji.

W trwającej kampanii Zion Suzuki rozegrał 21 spotkań między słupkami Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości