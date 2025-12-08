Polak bohaterem meczu Serie A? Ten scenariusz ziścił się w spotkaniu 14. kolejki. To właśnie Adrian Benedyczak zadecydował o zwycięstwie Parmy w wyjazdowym starciu z Pisą.

Polak zapewnił zwycięstwo. Jedno trafienie wystarczyło

Sześć meczów bez zwycięstwa w Serie A – Parma w tym sezonie zaliczyła już drugą fatalną serię. Pierwsza miała miejsce na samym początku rozgrywek, natomiast druga została przerwana 23 listopada w pojedynku z Hellasem Werona. Po triumfie na Stadio Marc’Antonio Bentegodi Crociati przegrali z Udinese, a następnie musieli uznać wyższość Bolognii w Pucharze Włoch.

O kolejne przełamanie Parma miała okazję powalczyć Pisą, a więc z ekipą, która do tej pory zanotowała tylko jedną wygraną. W 39. minucie jeden z zawodników gospodarzy zagrał piłkę ręką, a sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla przyjezdnych.

Do futbolówki ustawionej na 11. metrze podszedł Adrian Benedyczak, który pokonał Simone Scuffeta pewnym strzałem przy słupku. Dla polskiego napastnika było to dopiero pierwsze trafienie w trwającym sezonie.

𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐃𝐘𝐂𝐙𝐀𝐊 𝐙 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌 𝐃𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐌𝐘! ⚽🇵🇱



Polski napastnik nie zawiódł! Trafił z rzutu karnego w meczu z Pisą! 🔥⚡ Spotkanie na żywo w Eleven Sports 1! 📺 #włoskarobota pic.twitter.com/4cUTt0q6zT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 8, 2025

Parma pokonała Pisę 1:0 i awansowała na 15. lokatę. W tej chwili Ducali mają na koncie 14 punktów i cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Natomiast Nerazzurri z Pizy zajmują 18. miejsce.