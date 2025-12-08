Polak bohaterem w Serie A. Jego gol dał wygraną [WIDEO]

17:06, 8. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Polak bohaterem meczu Serie A? Ten scenariusz ziścił się w spotkaniu 14. kolejki. To właśnie Adrian Benedyczak zadecydował o zwycięstwie Parmy w wyjazdowym starciu z Pisą.

Pisa - Parma
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Pisa - Parma

Polak zapewnił zwycięstwo. Jedno trafienie wystarczyło

Sześć meczów bez zwycięstwa w Serie A – Parma w tym sezonie zaliczyła już drugą fatalną serię. Pierwsza miała miejsce na samym początku rozgrywek, natomiast druga została przerwana 23 listopada w pojedynku z Hellasem Werona. Po triumfie na Stadio Marc’Antonio Bentegodi Crociati przegrali z Udinese, a następnie musieli uznać wyższość Bolognii w Pucharze Włoch.

O kolejne przełamanie Parma miała okazję powalczyć Pisą, a więc z ekipą, która do tej pory zanotowała tylko jedną wygraną. W 39. minucie jeden z zawodników gospodarzy zagrał piłkę ręką, a sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla przyjezdnych.

Do futbolówki ustawionej na 11. metrze podszedł Adrian Benedyczak, który pokonał Simone Scuffeta pewnym strzałem przy słupku. Dla polskiego napastnika było to dopiero pierwsze trafienie w trwającym sezonie.

Parma pokonała Pisę 1:0 i awansowała na 15. lokatę. W tej chwili Ducali mają na koncie 14 punktów i cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Natomiast Nerazzurri z Pizy zajmują 18. miejsce.

