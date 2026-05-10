Juventus bardzo chce pozyskać nwoego bramkarza. Dotychczas priorytetem był Alisson Becker, ale Stara Dama może sprowadzić innego golkipera. Na ich radarze znalazł się David De Gea z Fiorentiny - donosi "Corriere dello Sport".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

David De Gea łączony z Juventusem

Juventus ma jasno określony cel na nadchodzące letnie okienko transferowo. Stara Dama priorytetowo traktuje wzmocnienie pozycji bramkarza. Dotychczas głównym celem był Alisson Becker. Brazylijczyk nawet już porozumiał się z włoskim klubem. Teraz „Corriere dello Sport” zdradza, że w Turynie może wylądować inny bramkarz. A jest nim David De Gea z Fiorentiny.

Włoska prasa przekazuje również, że transfer Hiszpana może być trudny do zrealizowania. Weteran nie myśli obecnie o przeprowadzce ze Stadio Artemio Franchi. Sytuacja jednak może się zmienić, kiedy faktycznie inny klub będzie wykazywał poważne zainteresowanie. Na ten moment Juventus nie ma takiego stanowiska wobec niego. Stara Dama jedynie rozważa transfer doświadczonego bramkarza.

Fiorentina rozgrywa niezwykle ciężki sezon, ale akurat do Davida De Gei nie można mieć zastrzeżeń. Hiszpański bramkarz prezentuje wysoką i równą formę, co sprawia, że jest prawdopodobnie najlepszym graczem Violi. A przecież nie tak dawno 35-latek rozważał zakończenie piłkarskiej kariery.

David De Gea w obecnym sezonie rozegrał 45 spotkań między słupkami Fiorentiny. Wychowanek Atletico Madryt zdołał 12-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.