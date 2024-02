IMAGO / Alessandro La Rocca / LaPresse Na zdjęciu: Massimo Oddo

Massimo Oddo: Dziś jest najlepszym włoskim trenerem

Na łamach serwisu “calciomercato.com” w sobotę ukazał się wywiad z Massimo Oddo. Były włoski piłkarz poruszył w nim temat

. Uważa on, że szkoleniowiec Interu Mediolan to obecnie najlepszy trener z Italii. 47-latek porównał nawet swojego przyjaciela do Pepa Guardioli.

– Śmiałem się z niego już pod koniec jego piłkarskiej kariery, kiedy był posiniaczony. Powiedziałem mu, żeby zaczął być trenerem. Ma on fioła na punkcie futbolu, uczy się każdego, ogląda każdy mecz. Udało mu się to, choć po drodze miał trochę szczęścia, biorąc pod uwagę, że w 2016 roku Bielsa miał dołączyć do Lazio, ale potem powiedział nie, a Simone miał dołączyć do Salernitany w Serie B – powiedział Oddo.

– Zdecydowanie, dziś jest najlepszym włoskim trenerem. I nie dlatego, że trenuje Inter i jest na czele. Zarządza zorganizowanym zespołem, bardzo dobrze ustawionym na boisku, który wie, jak stawić czoła każdemu rywalowi. Siła Interu jest nie tylko techniczno-taktyczna, ale także mentalna – kontynuował.

– Inter gra dobrze, ponieważ był w stanie zmodernizować system 3-5-2. W tej drużynie widzę trochę Guardioli, trochę Gasperiniego. Simone nie zmienia systemu, bo to ustawienie nie jest statyczne – dodał był włoski piłkarz.

