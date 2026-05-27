Kiwior był łączony z Barceloną. Nowe informacje zmieniają wszystko

08:43, 27. maja 2026
Mateusz Bednarski
Jakub Kiwior był w ostatnim czasie łączony z FC Barceloną, ale nowe informacje z Hiszpanii mocno studzą temat. Choć nazwisko reprezentanta Polski pojawiło się w kontekście Blaugrany, w klubie mają patrzeć na sytuację zupełnie inaczej.

Barcelona zamyka temat Kiwiora

We wtorek pojawiły się doniesienia sugerujące, że Jakub Kiwior znalazł się na liście piłkarzy obserwowanych przez Barcelonę. Według medialnych informacji Deco miał nawet kontaktować się z Andre Villasem Boasem, aby sprawdzić możliwość ewentualnego transferu. Teraz nowe światło na sprawę rzuciło „Mundo Deportivo”. Hiszpański dziennik przekazał, że reprezentant Polski nie znajduje się obecnie na liście priorytetów Dumy Katalonii.

Katalończycy nadal szukają lewonożnego środkowego obrońcy, ale Kiwior nie ma być kandydatem, którego klub chce sprowadzić tego lata. 26-letni defensor ma za sobą solidny sezon w FC Porto, gdzie występował na wypożyczeniu z Arsenalu. Portugalczycy są zadowoleni z postawy Polaka i według wcześniejszych informacji planują aktywować opcję wykupu wartą 17 milionów euro.

Atutów Kiwiorowi nie brakuje. Może grać jako środkowy obrońca, lewy defensor lub defensywny pomocnik. W obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań i należał do ważnych elementów portugalskiego zespołu.

W Barcelonie mają jednak oczekiwać profilu odpowiadającego jeszcze wyższym wymaganiom. Blaugrana analizuje inne możliwości, choć temat Alessandro Bastoniego wyraźnie wyhamował przez wysokie oczekiwania finansowe Interu.