Wiadomo, kiedy pojawi się terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27

Sezon PKO Ekstraklasy zakończył się kilka dni temu, a wielu kibiców czeka już na kolejne rozgrywki. Wiadomo, kiedy pojawi się terminarz na kampanię 2026/27.

Nowy terminarz Ekstraklasy już za kilkanaście dni

Miniony sezon PKO Ekstraklasy obfitował w wiele emocji i niespodziewanych zwrotów. Choć końcowe rozstrzygnięcia nie okazały się jakoś wyjątkowo sensacyjne to fani na brak emocji narzekać nie mogli. Duże zainteresowanie polskimi rozgrywkami potwierdza również rekord frekwencyjny. W sumie mecze na stadionach obejrzało ponad 4 miliony osób, ostatnia kolejka zgromadziła rekordową publikę 178 030 kibiców, co oznacza nowy rekord wszechczasów dla jednej serii gier, a Lech Poznań, który świętował mistrzostwo miał średnią frekwencję powyżej 30 tys. widzów, co również jest rekordem ligi.

W Ekstraklasie nie zobaczymy w następnej kampanii Bruk-Betu Termaliki, Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia. Ich miejsce zajęły już Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Stawkę uzupełni jeszcze zwycięzca baraży 1 Ligi. W grze są Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonia Warszawa.

Dominik Mucha, szef biura prasowego Ekstraklasy, poinformował w serwisie X, kiedy możemy spodziewać się terminarza na nowy sezon. – Zestaw par będzie przygotowywany po zakończeniu meczów barażowych w 1. Lidze. Ze względu na konieczność przygotowania wielu wariantów, uzależnionych od trzeciego beniaminka w Ekstraklasie, publikacja powinna nastąpić w tygodniu 8-12 czerwca, o ile nie wystąpią jakieś dodatkowe ograniczenia i nowe okoliczności dot. dostępności obiektów – napisał.

– W tym roku jednym z dodatkowych elementów, który będzie brany pod uwagę będą Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA U-20, które ograniczą dostęp do stadionów co najmniej jednego z klubów Ekstraklasy. Jak co roku, będziemy starać się uwzględniać uwagi klubowe, jednakże w przypadku gdy w danym mieście będą występować dwa lub więcej zespołów, nie wszystkie uwagi będą mogły być spełniane, co będzie tez miało automatyczny wpływ na układ wszystkich pozostałych spotkań ligowych. Start 1. kolejki sezonu 2026/27 24 lipca – pięć dni po finale MŚ – dodał.