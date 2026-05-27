Obrońca chce opuść Real Madryt. Szykuje się przebudowa kadry

Real Madryt planuje przebudowę kadry po sezonie. W klubie zapowiada się kilka rozstań, a jednym z zawodników coraz mocniej łączonych z odejściem jest Fran Garcia.

Real Madryt chce wykorzystać lato do odświeżenia kadry. David Alaba i Dani Carvajal nie zostaną w klubie na kolejny sezon, a przyszłość kilku innych zawodników stoi pod znakiem zapytania.

W tym gronie znajduje się Fran Garcia. Wychowanek akademii Królewskich wrócił na Santiago Bernabeu z Rayo Vallecano w 2023 roku, ale nie zdołał wywalczyć sobie mocnej pozycji. Obecny sezon tylko pogłębił problem. Hiszpański obrońca rozegrał 23 mecze we wszystkich rozgrywkach, ale przez większość czasu pozostawał w cieniu konkurentów do miejsca na lewej stronie defensywy.

Garcia nie zawodził, ale jednocześnie nie dawał argumentów, które mogłyby zmienić jego sytuację. Brak regularnej gry miał również wyhamować jego rozwój. Według informacji AS w Realu panuje przekonanie, że zawodnik jest gotowy opuścić Madryt po zakończeniu sezonu. Co ciekawe, podobny scenariusz był blisko już zimą. Transfer miał jednak zablokować Florentino Perez.

Późniejsze wydarzenia niewiele zmieniły. Sztab szkoleniowy jasno pokazał, że Garcia nie będzie odgrywał ważniejszej roli w drugiej części rozgrywek. W Madrycie nie wykluczają także sprowadzenia nowego lewego obrońcy. To jeszcze bardziej komplikuje sytuację Hiszpana.