Barcelona ruszyła po gwiazdę Premier League. Deco na rozmowach

Barcelona rozgląda się za opcjami do wzmocnienia ataku. Trwają rozmowy w sprawie transferu Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Deco spotkał się już z przedstawicielami angielskiego klubu - informuje Fabrizio Romano.

Gordon na radarach Barcelony. Rywal dla Bayernu

Barcelona planuje tego lata poważnie wzmocnić ofensywę. Pożegnała już Roberta Lewandowskiego, który nie przedłużył wygasającej umowy. W jego miejsce do zespołu ma trafić jakościowy napastnik, który będzie pierwszym wyborem dla Hansiego Flicka. Do wymarzonych kandydatów zaliczają się Julian Alvarez oraz Joao Pedro. Problem w tym, że obaj mogą okazać się zbyt drodzy. Dodatkowo ani Atletico Madryt, ani Chelsea nie są skłonni rozstawać się ze swoimi największymi gwiazdami.

Blaugrana musi więc rozglądać się za alternatywami. Fabrizio Romano potwierdził informacje „Mundo Deportivo” o konkretnym zainteresowaniu innym piłkarzem Premier League. Na celowniku znalazł się Anthony Gordon, łączony również z Bayernem Monachium. Wiele wskazuje na to, że latem opuści Newcastle United.

Anglik dał się w ostatnich miesiącach poznać jako bardzo skuteczny, a dodatkowo wszechstronny. Może zagrać zarówno na obu skrzydłach, jak i w roli „dziewiątki”. To ciekawa opcja dla Barcelony, biorąc pod uwagę, że Marcus Rashford nie został jeszcze wykupiony. Niewykluczone, że za jednym zamachem zabezpieczy obie te pozycje.

Deco spotkał się już w Anglii z przedstawicielami Newcastle United, aby wybadać temat potencjalnego transferu. Na dzisiaj Barcelona musi rywalizować o Gordona z innymi klubami Premier League, a także Bayernem Monachium. Sam gwiazdor jest chętny na przeprowadzkę do Katalonii.