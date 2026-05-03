Napoli zawodzi. Przyszłość Conte wisi na włosku

Antonio Conte znalazł się w nietypowej sytuacji mimo walki z Napoli o Ligę Mistrzów. Włoskie media zwracają uwagę, że obecny sezon może mieć znaczenie dla jego dalszej pracy w klubie.

fot. Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Liczby i problemy rzucają cień na sezon Napoli

Antonio Conte po raz pierwszy w karierze trenerskiej w Serie A nie osiągnie bariery 80 punktów. Nawet komplet zwycięstw w końcówce sezonu pozwoli Napoli dojść maksymalnie do 79 punktów. To najsłabszy wynik szkoleniowca na włoskich boiskach mimo wysokiej pozycji w tabeli.

Remis z Como przybliżył jednak Napoli do awansu do Ligi Mistrzów. Drużyna utrzymuje bezpieczną przewagę nad rywalami i jest blisko realizacji celu. Dopiero po zakończeniu rozgrywek przyjdzie czas na rozmowy o przyszłości z dyrektorem sportowym Manną oraz prezesem De Laurentiisem.

Sezon nie był jednak wolny od problemów sportowych. Napoli zawiodło w Lidze Mistrzów i odpadło już po fazie ligowej. Dodatkowo zespół zmagał się z licznymi kontuzjami oraz trudnymi sytuacjami kadrowymi.

Wątpliwości dotyczą także zarządzania kadrą oraz wykorzystania nowych zawodników. Klub wydał duże środki na transfery, ale nie wszyscy spełnili oczekiwania. Conte liczy na ambitne wzmocnienia, natomiast władze rozważają odmłodzenie składu i redukcję kosztów.

Przyszłość trenera pozostaje otwarta mimo obowiązującego kontraktu. De Laurentiis analizuje jego pracę i rozważa różne scenariusze. Nie można wykluczyć zmian, zwłaszcza w kontekście pojawiających się spekulacji o pracy w reprezentacji.

