AC Milan rozważa transfer z Premier League. Włosi celują w napastnika

17:10, 2. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Calciomercato.com

AC Milan nie zamknął tematu transferu Jean-Philippe Matety z Crystal Palace - donosi Calciomercato.com. Co ciekawe, zimą przeprowadzka napastnika na San Siro była niemal sfinalizowana.

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jean-Philippe Mateta na radarze Milanu

AC Milan zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 67 punktów. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery spotkania, a celem Rossonerich jest utrzymanie miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów w przyszłej kampanii. Już teraz wiadomo, że po zakończeniu rozgrywek z klubem rozstanie się Niclasem Fullkrugiem, który został wypożyczony z West Hamu. Niemiecki napastnik w barwach Milanu zdobył zaledwie jedną bramkę.

Władze klubu intensywnie analizują rynek transferowy w poszukiwaniu skutecznego napastnika. Według włoskich mediów, w ostatnim czasie Milanowi został zaoferowany Goncalo Ramos z Paris Saint-Germain. Jednak nie jest to jedyny kandydat, który znajduje się w orbicie zainteresowań klubu z San Siro.

Jak ujawnia Calciomercato.com, cały czas wysoko na liście życzeń pozostaje również Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Francuz był bardzo blisko przenosin do Milanu już w zimowym oknie transferowym. Wówczas strony osiągnęły porozumienie w sprawie kwoty około 30 milionów euro, a transfer był niemal dopięty.

Przeprowadzka Francuza do Serie A upadła w ostatnich godzinach okna transferowego z powodu problemów wykrytych podczas badań medycznych zawodnika. Pojawiły się wówczas doniesienia o kłopotach z kolanem napastnika. Mateta w drugiej części sezonu wrócił już do gry po urazie kolana. W Mediolanie nadal uważa się, że profil Francuza idealnie pasuje do potrzeb zespołu. To silny fizycznie napastnik, dobrze grający tyłem do bramki i potrafiący utrzymać się przy piłce pod presją.

W obecnym sezonie 28-latek rozegrał 43 spotkania, w których zdobył 13 bramek i zanotował trzy asysty. To solidny dorobek, który podtrzymuje zainteresowanie ze strony włoskiego giganta. Umowa napastnika z Crystal Palace obowiązuje do czerwca 2027 roku.

