Raków przegrał Puchar Polski, a teraz ma dokonać głośnego rozstania

09:24, 3. maja 2026
Jakub Fudali
Raków Częstochowa latem może przejść spore zmiany. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki.pl", Ivi Lopez latem rozstać może się z Jasną Górą.

Koniec pewnej ery w Rakowie?!

Raków Częstochowa przegrał finałowe starcie w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze 0:2. Medaliki na tle drużyny z Górnego Śląska zaprezentowały się bardzo, ale to bardzo słabo. Właściwie trudno powiedzieć cokolwiek na temat ich gry na PGE Narodowym. Występ ten wpisuje się jednak w szerszy kontekst słabych ostatnich tygodni, które bez dwóch zdań łączą się z przyjściem do klubu Łukasza Tomczyka i zmianą na ławce trenerskiej. Dlatego też coraz więcej słychać głosów nt. potrzeby rewizji tego projektu.

Niemniej, niezależnie od tego, czy trener Rakowa nadal będzie prowadził zespół w nowym sezonie, czy też nie, z pewnością spod Jasnej Góry odejdzie kilku bardzo istotnych w ostatnich latach zawodników. W ostatnim czasie mówiło się m.in. o Zoranie Arseniciu, który miałby trafić do Legii Warszawa. Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” powiedział z kolei o Ivim Lopezie, który ma odejść z klubu po sezonie.

Mam wrażenie, że tu będzie wymiana krwi i odcięcie już zupełnie pępowiny po Marku Papszunie. Wszyscy ci piłkarze, którzy dali mistrzostwo Polski i 2 puchary, powoli będą się z klubem rozstawać – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale „Meczyki.pl” zapytany o przyszłość Zorana Arsenicia i Iviego Lopeza.

Ivi Lopez w sumie w tym sezonie rozegrał 24 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Swego czasu Hiszpan był jednak czołowym graczem całej PKO Ekstraklasy. Łącznie na koncie ma 168 występów dla Rakowa i aż 62 bramki oraz niespełna 40 asyst.

