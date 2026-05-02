Aston Villa – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Aston Villa – Tottenham: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League o powrót na zwycięską ścieżką postara się Aston Villa. Zadanie wygląda na wykonalne, ponieważ w Birmingham stawi się Tottenham, który próbuje uniknąć spadku z ligi. Gospodarze chcą zaś dopełnić formalności i przypieczętować swój udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Aston Villa – Tottenham: ostatnie wyniki

Końcówka kwietnia zbiegła się ze zniżką formy drużyny z Birmingham. Aston Villa nie potrafiła zdobyć bramki w dwóch ostatnich spotkaniach. Miało to niemałe konsekwencje, ponieważ Unai Emery i spółka przegrali 0:1 pierwszy półfinałowy mecz Ligi Europy z Nottingham Forest. Ponadto Aston Villa dała się pokonać w Londynie Fulham 0:1.

Pewne zalążki formy pojawiły się z kolei w szeregach Tottenhamu. Porażka 0:3 z Nottingham Forest wpłynęła mobilizująco na zespół. Po tym spotkaniu londyńczycy ulegli Sunderlandowi już tylko 0:1. Z kolei później udało się zremisować 2:2 z Brighton. Wyczekiwane, pierwsze ligowe zwycięstwo w 2026 roku nadeszło w minionej serii gier przeciwko ostatniemu w tabeli Wolverhampton (1:0).

Aston Villa – Tottenham: historia

Kluby te grały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie. W obu przypadkach gospodarzem był Tottenham, który nie zdołał wykorzystać atutu własnego boiska. Koguty stać było jedynie na strzelenie honorowego gola. Tym samym Aston Villa zdobyła komplet punktów w Premier League oraz awansowała do 1/16 finału Pucharu Anglii.

Aston Villa – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Aston Villę, o czym świadczy współczynnik 2.15 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.20. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.35.

Aston Villa – Tottenham: kto wygra?

Aston Villa – Tottenham: przewidywane składy

Aston Villa Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Tielemans, Bogarde; Bailey, Rogers, Sancho; Watkins

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Aston Villa – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Tottenham odbędzie się w niedzielę (3 maja) o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

