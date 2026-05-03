Spalletti zabrał głos ws. Vlahovicia. Serb wciąż nie przedłużył kontraktu

08:51, 3. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović wciąż nie osiągnął porozumienia z Juventusem w sprawie nowej umowy. Według doniesień rozmowy utknęły, a kluczowym problemem pozostają rozbieżności finansowe.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti nie ma wątpliwości ws. Vlahovicia mimo niepewnej przyszłości

Luciano Spalletti odniósł się do sytuacji Dusana Vlahovicia, który nadal nie przedłużył kontraktu z Juventusem. Negocjacje pozostają w martwym punkcie, a na horyzoncie nie widać szybkiego przełomu. Mimo tego szkoleniowiec jasno daje do zrozumienia, że nadal liczy na swojego zawodnika.

Trener podkreślił zaangażowanie Vlahovicia oraz jego znaczenie dla drużyny. – Tak, ponieważ trenuje z dużym entuzjazmem, tak, ponieważ jest profesjonalistą o wielkim charakterze i tak, ponieważ ma zagrania, których brakuje drużynie – powiedział.

Spalletti zaznaczył, że napastnik może jeszcze odegrać ważną rolę w końcówce sezonu. – Wie, że może być przydatny i wnieść coś od siebie w tych ostatnich meczach, ale trzeba będzie zobaczyć w jakim wymiarze czasowym, ponieważ musimy ocenić jego formę fizyczną – dodał trener.

Na koniec zwrócił uwagę na mentalność zawodnika, która pozostaje jego dużym atutem. – Najważniejsze jest mieć go do dyspozycji z odpowiednim nastawieniem, a on jest jednym z tych, którzy je mają – podsumował. Sytuacja kontraktowa pozostaje otwarta i wciąż nie wiadomo, czy strony osiągną porozumienie.

Juventus skupia się jednak na najbliższym wyzwaniu sportowym. W niedzielę o godzinie 18 zmierzy się z Hellasem, a po remisie Como z Napoli jest coraz bliżej awansu do Ligi Mistrzów.

