Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Borussia Monchengladbach zmierzy się z Borussią Dortmund w meczu 32. kolejki 1. Bundesligi. Źrebaki nie walczą już w tym sezonie o konkretne cele – utrzymanie mają zapewnione, a miejsca premiowane grą w europejskich pucharach pozostają poza ich zasięgiem. Trener Eugen Polanski wyprowadził jednak zespół z kryzysu, w jakim znalazł się w pierwszej części kampanii, i może już spokojnie planować kolejny sezon.

Tymczasem piłkarze BVB chcą zakończyć rozgrywki na drugim miejscu i mają pięć punktów przewagi nad trzecim RB Lipsk. W ubiegłym miesiącu dortmundczycy przegrali dwa spotkania z rzędu, ale później rozbili u siebie SC Freiburg (4:0). Moim zdaniem gospodarze mogą sprawić niespodziankę i sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: wygrana Borussii Monchengladbach.

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Zespół Eugena Polanskiego w poprzedniej kolejce zremisował z Wolfsburgiem (0:0), kończąc spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jensa Castropa. Wcześniej Źrebaki podzieliły się punktami z Mainz (1:1), przegrały z Lipskiem (0:1), zremisowały z FC Heidenheim (2:2) oraz z FC Koln (3:3).

Dortmundczycy w miniony weekend pewnie pokonali Freiburg (4:0), a Serhou Guirassy strzelił swojego 15. gola w tym sezonie. Wcześniej zespół prowadzony przez Niko Kovaca przegrał z Hoffenheim (1:2) oraz Bayerem Leverkusen (0:1). Borussia ma jednak na koncie także zwycięstwa nad Stuttgartem (2:0) i Hamburger SV (3:2).

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: historia

Julian Brandt oraz Maximilian Beier zapewnili zwycięstwo BVB nad Źrebakami (2:0) w grudniowej rywalizacji. W sezonie 2024/2025 na Signal Iduna Park również górą byli dortmundczycy, a na Borussia-Park padł remis (1:1). Drużyna z Monchengladbach czeka na wygraną ze swoją imienniczką nieco ponad trzy lata.

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, iż faworytami niedzielnej potyczki rozgrywanej na Borussia-Park są gracze BVB. Kurs na zwycięstwo Borussii Dortmund jest na poziomie około 1.92. Z kolei triumf Borussii Monchengladbach można obstawić z kursem mniej więcej 3.75, a remis 3.80.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2026 20:01

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Borussia Monchengladbach: Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Stoger, Ullrich – Honorat, Tabaković

Borussia Dortmund: Kobel – Reggiani, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier, Brandt, Svensson – Guirassy

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz pomiędzy Borussią Monchengladbach a Borussią Dortmund odbędzie się w niedzielę (3 maja) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 3 oraz na portalu elevensports.pl.

