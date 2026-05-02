Roma wysłucha ofert za gwiazdę. Anglicy szykują propozycje

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule może wylądować w Premier League

AS Roma ma zamiar przeprowadzić roszady w swoim składzie w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego. Włoski klub planuje dokonać poważnych wzmocnień, ale najpierw musi sprzedać kilku wartościowych zawodników, by uzbierać odpowiednie środki. Jak poinformował Ekrem Konur, Stadio Olimpico może opuścić między innymi Matias Soule. Tak więc niewykluczone, że rzymscy włodarze zdecydują się na głośną sprzedaż.

23-letni Argentyńczyk w ostatnim czasie jest w słabszej formie, choć jeszcze niedawno był gwiazdą drużyny Giallorossich. Według wspomnianego dziennikarza wszechstronny piłkarz wzbudza zainteresowanie ekip z Premier League – Aston Villi oraz AFC Bournemouth. AS Roma podobno jest gotowa wysłuchać za niego ofert, oczekując ponad 40 milionów euro. To kwota, która mogłaby bardzo pomóc włoskiemu klubowi w letniej przebudowie kadry.

Argentyński zawodnik, który może udanie grać jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub napastnik, z powodzeniem występuje w koszulce zespołu Wilków od lipca 2024 roku, kiedy to przeprowadził się na Stadio Olimpico za niespełna 30 milionów euro z Juventusu. W trwającej kampanii rozegrał 38 meczów, zdobył 7 bramek i zaliczył 8 asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro. Kontrakt mierzącego 182 centymetry atakującego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.