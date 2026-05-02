Stephan El Shaarawy może zmienić klub wewnątrz Serie A

14:07, 2. maja 2026 14:33, 2. maja 2026
Źródło: Ekrem Konur

Stephan El Shaarawy posiada ważny kontrakt z Romą tylko do 30 czerwca 2026 roku. Chrapkę na jego pozyskanie ma ACF Fiorentina - informuje dziennikarz Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Stephan El Shaarawy

Stephan El Shaarawy może odejść z Romy w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego. Umowa między stronami obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu od pewnego czasu stoją w martwym punkcie. Tak więc bardzo prawdopodobna jest zmiana otoczenia przez doświadczonego skrzydłowego. Niewykluczone, że nadchodzące tygodnie będą dla niego decydujące.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ekrema Konura, 33-letni Włoch, który ma egipskie pochodzenie, może kontynuować swoją karierę we Fiorentinie. Przenosiny do Florencji byłyby ciekawą opcją dla El Shaarawy’ego, pozwalającą mu na pozostanie w Serie A. Włodarze Fiorentiny podobno odbyli już wstępne rozmowy z atakującym. Klub ze Stadio Artemio Franchi szuka doświadczonych zawodników do poszerzenia kadry ekipy Violi.

32-krotny reprezentant Włoch przywdziewa koszulkę drużyny Giallorossich od stycznia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico za darmo z Shanghai Shenhua. Warto dodać, iż grał on dla Romy również w latach 2016-2019. W swoim piłkarskim CV posiada także AC Milan oraz Genoę. W trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia znanego piłkarza na 2,5 miliona euro.

