Barcelona zdecydowała ws. Nico Williamsa. To już pewne

Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona jest prawie pewna mistrzostwa Hiszpanii. Tylko prawdziwa katastrofa mogłaby sprawić, że piłkarze Hansiego Flicka nie będą mogli świętować obronionego tytułu. Dlatego też coraz częściej padają już pytania o przyszłość i kolejną kampanię. Nie jest bowiem tajemnicą, że klub szuka wzmocnień na kilku pozycjach. Szczególnie chodzi oczywiście o nowego napastnika oraz obrońcę.

Pewna nie jest jednak przyszłość Marcusa Rashforda, dlatego też zaczęto zastanawiać się nad alternatywami. Jakiś czas temu znów – choć na krótko – pojawił się temat Nico Williamsa. Okazuje się jednak, że Barcelona podjęła co do niego jednoznaczną decyzję. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, Williams ma zamknięte drzwi do klubu na zawsze. Barcelona już nigdy więcej nie będzie starać się o jego pozyskanie. To oczywiście pokłosie sytuacji sprzed kilkunastu miesięcy, gdy Hiszpan na ostatniej prostej rozmyślił się ws. transferu.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 23-letniego skrzydłowego na 50 milionów euro. Z pewnością poprzednie kampanie były dla niego lepsze. Łącznie na poziomie La Liga ma 22 trafienia oraz 26 ostatnich podań w 156 meczach. Jego kontrakt z Athletic Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2035 roku.

