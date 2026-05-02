Juventus pozbędzie się Loisa Opendy? Jest chętny na Belga

12:26, 2. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Lois Openda okazał się niewypałem transferowym w Juventusie. Turyński klub nie wiąże już planów z belgijskim napastnikiem, a zainteresowanie piłkarzem wykazuje Coventry City - możemy przeczytać na brytyjskiej stronie internetowej Sport Witness.

Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda kompletnie nie sprawdza się w Juventusie i w związku z tym jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Co prawda 26-letni napastnik trafił do Turynu na podstawie wypożyczenia z Lipska, ale włoski klub zobowiązał się do jego wykupienia po zakończeniu obecnego sezonu za około 43 miliony euro. Gigant z Piemontu chciałby jednak pozbyć się 43-krotnego reprezentanta Belgii już w najbliższym letnim okienku transferowym. Niewykluczone więc, że strony szybko poszukają nowego rozwiązania.

Pomocną dłoń do Juventusu może wyciągnąć Coventry City – podaje brytyjski serwis „Sport Witness”. Prowadzona przez Franka Lamparda ekipa, która w przyszłej kampanii będzie beniaminkiem Premier League, szuka wzmocnień składu. Na celownik angielskiego klubu trafił właśnie Openda, który mógłby odzyskać formę w innym otoczeniu. W grę wchodzi wypożyczenie z zawartą opcją wykupu, na co może przystać potentat z Allianz Stadium.

Mierzący 177 centymetrów snajper przywdziewa koszulkę drużyny Starej Damy od września 2025 roku. Od tamtej pory w barwach zespołu Bianconerich rozegrał 34 spotkania i zdobył tylko 2 bramki, co jak na środkowego napastnika jest na pewno bardzo rozczarowującym wynikiem. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia belgijskiego zawodnika na około 30 milionów euro. Umowa atakującego z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości