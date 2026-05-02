Juventus pozbędzie się Loisa Opendy? Jest chętny na Belga

Coventry City zainteresowane Loisem Opendą
Lois Openda kompletnie nie sprawdza się w Juventusie i w związku z tym jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Co prawda 26-letni napastnik trafił do Turynu na podstawie wypożyczenia z Lipska, ale włoski klub zobowiązał się do jego wykupienia po zakończeniu obecnego sezonu za około 43 miliony euro. Gigant z Piemontu chciałby jednak pozbyć się 43-krotnego reprezentanta Belgii już w najbliższym letnim okienku transferowym. Niewykluczone więc, że strony szybko poszukają nowego rozwiązania.
Pomocną dłoń do Juventusu może wyciągnąć Coventry City – podaje brytyjski serwis „Sport Witness”. Prowadzona przez Franka Lamparda ekipa, która w przyszłej kampanii będzie beniaminkiem Premier League, szuka wzmocnień składu. Na celownik angielskiego klubu trafił właśnie Openda, który mógłby odzyskać formę w innym otoczeniu. W grę wchodzi wypożyczenie z zawartą opcją wykupu, na co może przystać potentat z Allianz Stadium.
Mierzący 177 centymetrów snajper przywdziewa koszulkę drużyny Starej Damy od września 2025 roku. Od tamtej pory w barwach zespołu Bianconerich rozegrał 34 spotkania i zdobył tylko 2 bramki, co jak na środkowego napastnika jest na pewno bardzo rozczarowującym wynikiem. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia belgijskiego zawodnika na około 30 milionów euro. Umowa atakującego z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.