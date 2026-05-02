Pogoń Szczecin – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, typy bukmacherskie

W 31. kolejce rozgrywek PKO Ekstraklasy zagrają ze sobą kluby, których obecna sytuacja nie przestaje zaskakiwać. Pogoń Szczecin miała włączyć się do walki o awans do europejskich pucharów. Z kolei Wisła Płock była w większości skazywana na spadek z ligi. Tymczasem na cztery spotkania przed końcem sezonu, role się odwróciły. Szczecinianie potrzebują punktów, aby zwiększyć swoje szanse na utrzymanie ligowego bytu. Eksperci stawiają ich w roli faworyta, ale to jeszcze nic nie znaczy. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,98 Poniżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem

Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Pogoń w tabeli Ekstraklasy znajduje się nad przepaścią. Jej ostatnie wyniki nie wróżą drużynie dobrze, ponieważ Portowcy wygrali zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań. Miało to miejsce 13 kwietnia w Gliwicach, gdzie udało się pokonać Piasta 2:0. Z kolei w minionej serii gier szczecinianie wrócili z Krakowa z jednym zdobytym punktem po remisie 1:1 z Cracovią.

Wisła przegrała tydzień temu 0:1 z Radomiakiem Radom. Płocczanie mogą czuć się jednak pewni utrzymanie na poziomie Ekstraklasy. Udało im się zdobyć w tym sezonie 45 punktów. Bilans beniaminka za okres pięciu poprzednich meczów to trzy zwycięstwa, zero remisów i dwie porażki.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, historia

Pogoń ma złe wspomnienia z pierwszego bezpośredniego meczu w tym sezonie. Portowcy wrócili do Szczecina nie tylko bez punktów, ale i bez strzelonego gola, chociaż szans na to nie brakowało. Tym samym Wisła Płock wygrała przed własną publicznością 2:0.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.98. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock jest to współczynnik 3.70. Kurs na remis wynosi 3.40.

Pogoń Szczecin Wisła Płock 1.98 3.40 3.70

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Loncar, Keramitsis, Szalai, Leo Borges – Ulvestad, Acosta – Agger, Lawa, Mukairu – Angielski

Wisła: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Savvidis, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Hamulić

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie Pogoń Szczecin – Wisła Płock obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek w niedzielę 3 maja o 17:30.

