„Lewandowski już wie, co zrobi. Za kilka dni ma to ujawnić”

09:50, 3. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Robert Lewandowski ma już wiedzieć, co dalej z karierą w FC Barcelonie. Co więcej, decyzja ma zostać rozwiązana za kilka dni, o czym pisze hiszpańska "Marca".

Robert Lewandowski
Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski coraz bliżej czasu decyzji

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to bodaj najgorętszy temat transferowy w ostatnich dniach, tygodniach a może i miesiącach. Wszystko bowiem z powodu wygasającego wraz z końcem kontraktu napastnika. Obecnie, choć mamy już maj, nic nie jest jeszcze pewne, a to powoduje, że pojawia się coraz więcej spekulacji. Szczególnie, że zainteresowany kluby z Arabii Saudyjskiej czy ligi włoskiej nadal bacznie obserwują sytuację.

I choć oficjalnego komunikatu nie ma, to okazuje się, że Robert Lewandowski ma znać już swoją przyszłość. Tak przynajmniej donosi „Marca”, a więc jeden z czołowych tytułów sportowych w Hiszpanii. Jak czytamy na łamach serwisu, wkrótce ta decyzja ma zostać nawet ogłoszona.

– Źródła z otoczenia Roberta Lewandowskiego twierdzą jednak, że już wie, co zrobi. Zagadka zostanie rozwiązana za kilka dni – czytamy w „Marce”.

Robert Lewandowski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 42 spotkania, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro. Łącznie w barwach Dumy Katalonii rozegrał już niespełna 190 spotkań i blisko 120 razy trafiał do siatki rywali. To czyni go czołowym strzelcem w historii klubu.

