„Jaki kraj taki Yamal”. Polacy świętują mistrzostwo Portugalii

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior świętują mistrzostwo Portugalii

FC Porto w sobotni wieczór zostało nowym mistrzem Portugalii. Zespół prowadzony przez Francesco Fariolego zapewnił sobie tytuł na dwie kolejki przed końcem sezonu. To oznacza, że na konto Smoków powędrowało 31 mistrzostwo Portugalii. Więcej ma tylko Benfica, która wygrała do tej pory aż 38 razy.

Niemniej to co najistotniejsze z perspektywy kibiców w Polsce, to postawa reprezentantów Polski. Wszyscy trzej mieli bowiem znaczący udział w tym sukcesie, a Jan Bednarek zdobył nawet decydującego gola, który zapewnił ostatecznie mistrzostwo. Dlatego też również i Polacy przodują w zabawie po zdobyciu ligowego trofeum. Media społecznościowe za pośrednictwem Jakuba Kiwiora obiegło chociażby zdjęcie Oskara Pietuszewskiego w szatni z podpisem „Jaki kraj taki Yamal”. Z kolei oficjalny profil FC Porto opublikował krótki filmiki, w którym cała trójka wykrzykuje słynne „Polska Gurom”.

Z kolei w godzinach nocnych na mieście doszło do oficjalnego świętowania wraz z kibicami. Piłkarze wyszli na specjalnie przygotowaną na tę okazję scenę i stamtąd celebrowali oraz przemawiali do licznie zgromadzonych fanów. Zabawa na ulicach trwała w sumie do godziny trzeciej w nocy.

Zobacz także: Polacy z mistrzostwem! Gol Bednarka i Porto znowu na szczycie! [WIDEO]