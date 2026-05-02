Jonathan David może odejść z Juventusu. Odbyły się rozmowy

12:49, 2. maja 2026
Źródło: Ekrem Konur

Jonathan David wzbudza zainteresowanie dwóch tureckich gigantów ze Stambułu, Galatasaray i Fenerbahce. Oba kluby odbyły już wstępne rozmowy z przedstawicielami zawodnika - poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Tureckie kluby zabiegają o Jonathana Davida

Jonathan David rozgrywa przeciętny sezon, przez co nie może być pewny swojej przyszłości w Juventusie. W sprawie kanadyjskiego napastnika pojawiają się sprzeczne informacje. Jedne sugerują, iż Luciano Spalletti chce sprawdzić go podczas okresu przygotowawczego przed kolejną kampanią, a inne, że turyńczycy są gotowi wysłuchać za niego propozycji. Najbliższe tygodnie mogą więc okazać się kluczowe dla dalszych losów tego piłkarza.

Najnowsze wieści w tym temacie ujawnił Ekrem Konur. Zdaniem dziennikarza chrapkę na pozyskanie Davida mają giganci z Turcji – Galatasaray Stambuł oraz Fenerbahce Stambuł. Co więcej, włodarze tych klubów skontaktowali się już z przedstawicielami zawodnika, a wkrótce planują rozpocząć także rozmowy z Juventusem, żeby poznać oczekiwania turyńczyków. Zatem rywalizacja o podpis 26-letniego snajpera zapowiada się ciekawie.

75-krotny reprezentant Kanady występuje w barwach ekipy Bianconerich od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za darmo z LOSC Lille. W trwającej kampanii rozegrał 43 spotkania, zdobył 8 bramek i zaliczył 5 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro. Umowa atakującego z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego potęga z Półwyspu Apenińskiego posiada mocną pozycję negocjacyjną.

