Man United chce nowego napastnika. Szykuje się powrót do Premier League

17:56, 2. maja 2026
Paweł Wątorski
Manchester United uważnie obserwuje sytuację Donyella Malena - podaje "GiveMeSport". Napastnik jest obecnie wypożyczony z Aston Villa do AS Roma.

Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United jest coraz bliżej realizacji jednego z głównych celów na obecny sezon, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Na początku roku stery w klubie przejął Michael Carrick, który stopniowo ustabilizował formę drużyny i wprowadził większą regularność w wynikach. Władze klubu są na tyle zadowolone z efektów jego pracy, że w najbliższym czasie planują przedłużenie współpracy z Anglikiem.

W 35. kolejce Czerwone Diabły czeka bardzo trudne zadanie. Na Old Trafford zmierzą się z Liverpoolem, który pozostaje tuż za ich plecami w tabeli. Włodarze Manchesteru United przygotowują się już do bardzo aktywnego okna transferowego. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na radarze klubu, jest Donyell Malen.

27-latek obecnie imponuje formą podczas wypożyczenia do Romy. W Serie A zdobył już 11 bramek w 14 spotkaniach. Jak informuje
GiveMeSport”, kilka innych klubów z Premier League również monitoruje jego rozwój, co może doprowadzić do ciekawej rywalizacji.

Malen potrafi grać zarówno na skrzydle, jak i w centralnej części ataku. Jego szybkość, mobilność oraz skuteczność pod bramką przeciwnika sprawiają, że jest postrzegany jako bardzo atrakcyjna opcja transferowa. Choć obecnie występuje w Romie, Malen formalnie pozostaje zawodnikiem Aston Villa. Jego przyszłość w klubie z Birmingham wydaje się jednak przesądzona. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.

