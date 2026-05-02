Bayern Monachium chce znanego napastnika. To byłby głośny ruch

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dusan Vlahović łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium sprowadzi nowego napastnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Bawarczycy nie zdecydowali się bowiem wykupić Nicolasa Jacksona z Chelsea, który wróci do Londynu po okresie wypożyczenia. Mistrzowie Bundesligi szukają więc snajpera, który wejdzie w buty senegalskiego zawodnika i będzie pełnił rolę zmiennika Harry’ego Kane’a. Władze niemieckiego klubu analizują już kilka możliwych kandydatur.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, poważnym kandydatem do przeprowadzki do Bayernu jest Dusan Vlahović. Jeśli 41-krotny reprezentant Serbii nie dogada się z Juventusem w sprawie nowej umowy, to będzie dostępny na podstawie wolnego transferu. Aktualny kontrakt między stronami jest ważny tylko do 30 czerwca 2026 roku. Póki co nie osiągnięto porozumienia, co mogą wykorzystać monachijski potentat.

Dusan Vlahović występuje w barwach turyńskiej drużyny od stycznia 2022 roku, kiedy to przeprowadził się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 164 spotkania, zdobył 64 bramki i zanotował 16 asyst w koszulce ekipy Starej Damy. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 35 milionów euro, dlatego perspektywa pozyskania go bez kwoty odstępnego jest wyjątkowo atrakcyjna dla Bayernu.