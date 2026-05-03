Górnik Zabrze może trafić na wielkie kluby w el. Ligi Europy

Górnik Zabrze wygrał w sobotę Puchar Polski i zapewnił sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy. Trójkolorowych czeka najpewniej rywalizacja z dużym i znanym europejskim klubem. O awans będzie bardzo trudno.

Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski i po ponad 50 latach przerwy znów sięgnął po to trofeum – siódmy raz w historii klubu. Zwycięstwo zapewnili Roberto Massimo i Maksym Chłań, którzy zdobyli po jednej bramce w sobotnim pojedynku.

Trójkolorowi za zwycięstwo zgarnęli pięć milionów złotych od PZPN jako triumfator rozgrywek. Oprócz tego zespół Michała Gasparika zapewnił sobie grę w eliminacjach Ligi Europy, a zmagania rozpocznie od trzeciej rundy. Górnik nie grywa na arenie europejskiej regularnie, dlatego niski współczynnik sprawi, że nie będzie mógł liczyć na żadne rozstawienie, czyli trafi na rywala przynajmniej w teorii mocniejszego od siebie.

Piotr Klimek, który zajmuje się wszelkiego rodzaju analizą związaną z futbolem wskazał w serwisie X, na kogo mogą trafić Zabrzanie. – Na ten moment (nie wygląda by miało się wiele zmienić) pierwsze podejście zdobywcy PP będzie z kimś po lewej – napisał. „Po lewej” odnosząc się do zamieszczonej grafiki w swoi wpisie to zespoły rozstawione, czyli Braga, Rangers, Ajax, Ferencvaros, Viktoria Pilzno, PAOK oraz Salzburg.

Zwycięzca Pucharu Polski 2026 rozpocznie zmagania od Q3 Ligi Europy (chyba że skończy w top2).



— Piotr Klimek (@pklimek99) May 1, 2026

Górnik wciąż walczy o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Jeśli udałoby mu się zająć pierwsze lub drugie miejsce na koniec sezonu to wtedy będzie grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów (zacznie od drugiej rundy), a w eliminacjach do Ligi Europy zagra trzeci zespół w tabeli.