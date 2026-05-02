Liverpool złożył ofertę. Gigant rusza po zawodnika z Serie A

Liverpool przygotował ofertę za Sama Beukemę z SSC Napoli - informuje AreaNapoli.it. Antonio Conte nie będzie blokował transferu Holendra do Premier League.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sam Beukema może trafić do Liverpoolu

Liverpool zmierzy się Manchesterem United na słynnym Old Trafford w hicie 35. kolejki Premier League. Aktualni mistrzowie Anglii zajmują czwarte miejsce i tracą aż 15 punktów do prowadzącego Arsenalu. Po znakomitym poprzednim sezonie, obecna kampania jest dla The Reds dużym rozczarowaniem. Władze klubu już teraz planują letnią przebudowę składu. Celem jest szybki powrót na szczyt i odzyskanie tytułu.

Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie defensywy, która w tym sezonie zawodziła. Szczególne rozczarowanie wzbudziła forma dotychczasowych liderów bloku obronnego – Virgila van Dijka oraz Ibrahimy Konate. Na liście życzeń Liverpoolu znalazł się Sam Beukema, obecnie reprezentujący barwy SSC Napoli. Jak informuje włoski portal AreaNapoli.it, The Reds mieli już złożyć pierwszą ofertę za holenderskiego defensora, odpowiadając na wyraźne żądanie Arne Slot.

Kwota proponowana przez Liverpool ma wynosić 28 milionów euro. Co istotne, Antonio Conte nie zamierza blokować transferu 27-letniego defensora do Premier League. Beukema rozgrywa solidny sezon. W trwających rozgrywkach wystąpił w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki. Do Napoli trafił latem ubiegłego roku z Bologni za 31 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Holender nie jest jedynym kandydatem do wzmocnienia środka obrony. Liverpool uważnie monitoruje również sytuację Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze czołowych klubów Premier League.