Napoli stworzyło listę kandydatów, gdyby Conte odszedł z klubu

Napoli może być zmuszone do zmiany trenera, ponieważ Antonio Conte jest łączony z objęciem reprezentacji Włoch. Klub przygotował się na taką ewentualność i wytypował potencjalnych kandydatów. Według informacji Nicolo Schiry na liście znalazły się cztery nazwiska.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Italiano, Maresca, Grosso i De Rossi mogą zastąpić Conte w Napoli

Napoli w poprzednim sezonie okazało się najlepszą drużyną w Serie A. W pierwszym roku pracy Antonio Conte poprowadził drużynę do zdobycia mistrzostwa Włoch. W bieżących rozgrywkach również walczą o scudetto, ale w końcówce kampanii strata do Interu Mediolan wynosi 7 punktów na 7 kolejek przed końcem. Co ciekawe, mogą to być ostatnie tygodnie włoskiego trenera pod Wezuwiuszem.

Conte od kilku dni jest wymieniany jako faworyt do przejęcia reprezentacji Włoch. Napoli nie zamierza stawać mu na przeszkodzie i pozwoli odejść, mimo ważnego kontraktu. Byłby to dla niego powrót do Squadra Azzurra, gdzie pracował w latach 2014-2016.

Na wypadek rozstania z trenerem wytypowali listę potencjalnych kandydatów, którzy mogą zastąpić Conte. W grze jest czterech szkoleniowców, a wspólnym mianownikiem jest narodowość, ponieważ każdy z nich jest Włochem. Zarząd rozpatruje kandydatury takich trenerów jak Enzo Maresca, Vincenzo Italiano, Daniele De Rossi oraz Fabio Grosso. Tylko jeden z nich jest obecnie bez pracy. Na początku roku z Chelsea pożegnał się Maresca. Pozostali są obecnie związani umową z klubami Serie A. Italiano odpowiada za wyniki Bologny, De Rossi pracuje w Genoi, a Grosso osiąga dobre rezultaty z Sassuolo. Włoska prasa informuje również, że wśród możliwych opcji na nowego trenera Napoli jest Thiago Motta. 43-latek od marca 2025 roku pozostaje bezrobotny po zwolnieniu z Juventusu.

Pod wodzą Conte zespół z Neapolu rozegrał 84 spotkania. Bilans to 51 zwycięstw, 17 remisów i 16 porażek.