Sensacyjne doniesienia z Włoch. Może dojść do efektu domina

Reprezentacja Włoch jest w trakcie poszukiwania nowego selekcjonera po tym, jak z kadrą pożegnał się Gennaro Gattuso. Ciekawe informacje przekazał natomiast serwis Football Italia.

Reprezentacja Włoch po raz trzeci z rzędu nie zagra na mundialu. Tym samym włoską piłkę czekają duże zmiany. Interesujące wieści na temat ewentualnych decyzji, które mogą zostać podjęte, przekazał portal Football Italia.

Źródło przekazało, że poważnym kandydatem na nowego selekcjonera reprezentacji Włoch jest Antonio Conte. Tymczasem w momencie, gdyby aktualny szkoleniowiec SSC Napoli faktycznie przejął obowiązki szefa Azzurrich, Partenopei stanęliby przed wyzwaniem związanym ze znalezieniem nowego trenera.

Football Italia przekazała, że stery nad Napoli mógłby przejąć Thiago Motta. Były reprezentant Włoch aktualnie jest bez pracy. Sytuacja ma miejsce od momentu, gdy został zwolniony z Juventusu. 43-latek, zanim przejął stery nad ekipą z Allianz Stadium, prowadził też Genoę, Spezię czy Bolognę.

Thiago Motta prowadził Juventus łącznie w 42 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1,67 punktu na mecz. Juventus pod wodzą byłego zawodnika zaliczył 18 zwycięstw, 16 remisów i osiem porażek.

Ekipa z Neapolu aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligi włoskiej, mając 65 punktów na koncie. Do lidera, Interu Mediolan, traci siedem oczek. Tymczasem do końca sezonu Serie A zostało już tylko siedem kolejek. W najbliższą niedzielę Napoli rozegra spotkanie w ramach 32. kolejki ligi włoskiej. Na drodze Neapolitańczyków stanie Parma.