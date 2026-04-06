Napoli pozwoli odejść Conte mimo ważnego kontraktu. Tam ma pracować

Antonio Conte jest faworytem do przejęcia roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Napoli pozwoli mu odejść po sezonie mimo ważnego kontraktu - informuje La Gazzetta dello Sport.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte blisko reprezentacji Włoch! Napoli zgodzi się na jego odejście

Reprezentacja Włoch za niedługo będzie szukać nowego selekcjonera. Obecnie w tamtejszej federacji panuje totalny chaos. Po kompromitacji w barażach o awans na Mistrzostwa Świata ze stanowiska prezesa zrezygnował Gabriele Gravina. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że tymczasowo piecze nad dorosłą kadrą przejmie selekcjoner młodzieżówki. Z kolei stałego trenera wybierze nowy prezes.

Media w ostatnich dniach pisały o różnych kandydatach. Z opcji krajowych najczęściej wymieniało się takie nazwiska jak Max Allegri, Roberto Mancini czy Antonio Conte. Pojawiła się także kandydatura Pepa Guardioli, ale bardziej życzeniowo.

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że faworytem do przejęcia sterów w reprezentacji Włoch jest Antonio Conte. Obecnie szkoleniowiec pracuje w Napoli, gdzie ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Mimo obowiązującej umowy Neapolitańczycy są skłonni pozwolić mu odejść. Źródło podkreśla, że 56-latek chce wrócić na fotel selekcjonera Squadra Azzurra.

Dla Conte byłby to powrót do drużyny narodowej. Wcześniej odpowiadał za wyniki włoskiej kadry w latach 2014-2016. Za jego kadencji reprezentacja awansowała na Mistrzostwa Europy 2016, gdzie odpadli na etapie ćwierćfinału po rzutach karnych z Niemcami. Prowadził zespół w 24 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 4 porażki.