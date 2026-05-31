Leao został zapytany o transfer! Milan dostał jasny sygnał

Rafael Leao podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości w Milane. W rozmowie dla Sport TV, skrzydłowy dał jasno do zrozumienia, że może odejść.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao sugeruje odejście z Milanu: „Myślę, że dałem z siebie już wszystko”

Rafael Leao spędził w Milanie już siedem sezonów. W tym czasie zdołał wygrać m.in. mistrzostwo Włoch oraz zgarnąć nagrodę dla najlepszego zawodnika Serie A. Ostatnio jednak spisywał się znacznie gorzej na boisku. Massimiliano Allegri przestawił go z lewego skrzydła na pozycję środkowego napastnika, co negatywnie wpłynęło na formę zawodnika.

Obecnie w klubie panuje wielki chaos organizacyjny. Drużyna nie ma trenera, dyrektora sportowego ani prezesa. Dodatkowo zespół nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Mówi się także o rewolucji kadrowej. Podobnie do Portugalczyka z zespołu mogą odejść inne gwiazdy, jak Luka Modrić oraz Adrien Rabiot.

– Osobiście uważam, że w Milanie dałem z siebie już wszystko, co miałem do zaoferowania – powiedział Leao w rozmowie ze Sport TV cytowanej przez Sky Sport.

– To klub, który pomógł mi dorosnąć, wspierał mnie w trudnych chwilach i na szczęście udało mi się zapisać na kartach historii Rossonerich – kontynował 26-latek.

– Myślę, że każdy ma swoje marzenia, ambicje i wyzwania, z którymi chce się zmierzyć. Moim celem jest nowe wyzwanie w nowej lidze. Jeśli do tego dojdzie, będę bardzo szczęśliwy. Także dlatego, że wiem, iż wykonałem w Milanie dobrą pracę- przyznał Leao.

– Teraz najważniejszy jest dla mnie mundial. Chcę rozegrać dobre mistrzostwa i pomóc mojej drużynie narodowej. Dopiero, potem gdy przyjdzie na to czas, przeanalizuję najlepsze opcje dla mojej dalszej kariery, aby wciąż rywalizować na najwyższym poziomie w Europie – zakończył reprezentant Portugalii.

Jak przyznał sam piłkarz, marzy o nowym wyzwaniu w innej silnej europejskiej lidze. To oznacza, że latem kibiców może czekać saga transferowa z udziałem Leao.