Man City interesuje się reprezentantem Włoch. To byłby głośny ruch

11:19, 9. maja 2026 15:16, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Andrea Cambiaso może odejść z Juventusu w letnim okienku transferowym. Zapytanie w sprawie lewego obrońcy złożył Manchester City - podaje dziennikarz Ekrem Konur.

Pep Guardiola
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Andrea Cambiaso łączony z Manchesterem City

Manchester City podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w składzie. Ekipa The Citizens rozegrała rozczarowujący sezon w Lidze Mistrzów, dlatego włodarze z Etihad Stadium zamierzają dokonać kilku istotnych wzmocnień. Jedną z pozycji, na której Pep Guardiola chciałby podnieść jakość zespołu, jest lewa obrona. Angielski gigant analizuje już dostępne opcje i rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby wnieść do drużyny większą dynamikę oraz wszechstronność.

W związku z tym dziesięciokrotni mistrzowie Anglii mogą udać się na zakupy do Włoch. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Etihad Stadium jest bowiem Andrea Cambiaso. Manchester City od dłuższego czasu obserwuje włoskiego defensora, a niedawno miał nawet złożyć zapytanie dotyczące jego ewentualnego transferu. Czas pokaże, czy Juventus będzie gotowy rozpocząć negocjacje w sprawie sprzedaży 26-letniego obrońcy, który należy do ważnych postaci turyńskiej drużyny.

Andrea Cambiaso, którym interesują się także Liverpool oraz Inter Mediolan, trafił do ekipy Starej Damy w 2022 roku z Genoi za około 15 milionów euro. Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Bolonii, po czym wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie zespołu Bianconerich. W obecnej kampanii rozegrał 44 mecze, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Kontrakt reprezentanta Włoch obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na dokładnie 30 milionów euro.

