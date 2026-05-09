Mason Greenwood blisko głośnego transferu. Giganci polują na Anglika

Mason Greenwood latem może opuścić Olympique Marsylia. Według portalu "TEAMtalk", Juventus Turyn i Atletico Madryt to potencjalne kierunki dla angielskiego skrzydłowego.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Juventus oraz Atletico Madryt polują na Masona Greenwooda

Mason Greenwood w 2024 roku pożegnał się z Manchesterem United i przeniósł się na stałe do Ligue 1, gdzie zasilił klub z Marsylii. Anglik w nowym otoczeniu szybko odbudował formę i pokazał, że wciąż może odgrywać ważną rolę w wielkim futbolu. W obecnym sezonie prezentuje bardzo wysoką dyspozycję. Skrzydłowy w 43 spotkaniach zdobył aż 25 bramek i dorzucił 10 asyst.

Według doniesień medialnych, kluby z Premier League mają być bardzo ostrożne w kwestii ewentualnego powrotu Greenwooda do Anglii. Powodem są wydarzenia z przeszłości oraz kontrowersje, które sprawiają, że jego transfer na Wyspy Brytyjskie jest obecnie mało realny.

Sytuacja finansowa drużyny z Marsylii również może odegrać kluczową rolę. Klub z południa Francji może być zmuszony do sprzedaży swojej gwiazdy, by poprawić bilans finansowy. Dla samego zawodnika istotne pozostaje natomiast pragnienie gry w europejskich pucharach.

Jednym z kierunków jest Juventus Turyn, jednak transfer może zależeć od przyszłości Francisco Conceicao, który przyciąga uwagę m.in. Liverpoolu oraz Manchesteru United. Mocne zainteresowanie Anglikiem ma przejawiać także Atletico Madryt. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Greenwooda wynosi 55 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.