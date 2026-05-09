US Lecce – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

US Lecce - Juventus FC: typy i kursy na mecz 36. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (9 maja) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Lecce – Juventus, typy bukmacherskie

Juventus już w sobotni wieczór rozegra swój mecz ligowy. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się na wyjeździe z US Lecce w ramach 36. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama wciąż walczy o utrzymanie miejsca gwarantującego awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, dlatego każdy punkt na finiszu sezonu ma ogromne znaczenie. Lecce natomiast spróbuje sprawić niespodziankę i urwać punkty faworytowi, który będzie pod presją wyniku. Zapowiada się spotkanie, w którym Juventus będzie chciał potwierdzić swoją jakość i zrobić kolejny krok w stronę realizacji celu na końcówkę rozgrywek.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Lecce – Juventus, ostatnie wyniki

Lecce nie preznetuje formy na miarę oczekiwań. Gospodarze sobotniego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Pisą), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Fiorentiną oraz 0:0 z Hellasem Verona), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Atalantą Bergamo i 0:2 z Bologną).

Juventus natomiast idzie dobrą drogą. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła trzy zwycięstwa (2:0 z Genoą, 1:0 z Atalantą Bergamo oraz 2:0 z Bologną), a także zaliczyli dwa remisy (0:0 z Milanem i 1:1 z Hellasem Verona).

Lecce – Juventus, historia

Rywalizacja Lecce z Juventusem od lat kojarzy się z pojedynkiem drużyny walczącej o najwyższe cele z zespołem, który często koncentrował się na utrzymaniu w Serie A. W bezpośrednich spotkaniach wyraźną przewagę wypracowała Stara Dama, regularnie potwierdzając swoją klasę i częściej sięgając po zwycięstwa. Lecce jednak wielokrotnie potrafiło sprawiać problemy turyńczykom, szczególnie na własnym stadionie, gdzie nie brakowało niespodziewanych rezultatów. Mimo różnicy potencjałów mecze tych drużyn nierzadko były zacięte i dostarczały kibicom sporo emocji.

Lecce – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 7.10.

Lecce Juventus FC 7.25 4.30 1.43

Lecce – Juventus, kto wygra?

Lecce – Juventus, przewidywane składy

Lecce: Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Ngom – Pierotti, Coulibaly, Banda – Cheddira

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso – Conceicao, Vlahović, Yildiz

Lecce – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Lecce – Juventus będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

