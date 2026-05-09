Inter Mediolan na łowach we Francji. Pozyska skutecznego napastnika?

12:00, 9. maja 2026 14:52, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Matias Fernandez-Pardo robi furorę w lidze francuskiej. Jego świetna postawa nie umknęła uwadze Interu Mediolan - podaje włoski serwis Tuttomercatoweb.com.

Cristian Chivu
NTB / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu jakościowych wzmocnień składu przed kolejnym sezonem. Trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu – liczy przede wszystkim na zwiększenie konkurencji w linii ataku. Co prawda, Lautaro Martinez oraz Marcus Thuram rzadko zawodzą pod względem skuteczności, jednak włoski szkoleniowiec uważa, że w drużynie brakuje wartościowego zmiennika dla wymienionych gwiazd. Jego zdaniem odpowiednia rotacja byłaby niezwykle ważna w trakcie wymagającej kampanii.

Z informacji przekazanych przez portal „Tuttomercatoweb.com” wynika, że kandydatem do przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza jest Matias Fernandez-Pardo. 21-letni środkowy napastnik, który potrafi również występować na obu skrzydłach, imponuje wysoką formą na boiskach Ligue 1 w barwach LOSC Lille. Urodzony w Belgii młodzieżowy reprezentant Hiszpanii wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych europejskich ekip. Według doniesień francuski klub oczekuje za swojego zawodnika około 35-40 milionów euro.

Mierzący 188 centymetrów ofensywny piłkarz z powodzeniem występuje w koszulce LOSC Lille od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Pierre-Mauroy za blisko 12 milionów euro z belgijskiej drużyny – KAA Gent. W aktualnym sezonie utalentowany napastnik rozegrał 39 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje klubowi z francuskiej ekstraklasy bardzo mocną pozycję negocjacyjną podczas ewentualnych przyszłych rozmów transferowych.

